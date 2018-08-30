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Самые красивые дети российских звезд, о которых вы еще услышите
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Самые красивые дети российских звезд, о которых вы еще услышите 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Арина Лебедева
Арине Лебедевой всего четыре года, однако уже сейчас ей пророчат огромное будущее в модельном бизнесе. Малышка унаследовала ангельскую внешность от мамы, супермодели Елены Перминовой, и, кажется, не прочь пойти по ее стопам. На страницу крохи в Instagram уже подписаны более 46 тысяч человек, и это число постоянно увеличивается.
Алиса Юнусова
За жизнью Алисы Юнусовой с самого детства наблюдает огромное количество людей, и все благодаря ее бабушке Симоне, которая выкладывает в социальные сети буквально каждый шаг малышки. Судя по Instagram, у дочери Тимати и Алены Шишковой довольно широкий круг интересов. Девочка увлекается танцами и изучает иностранные языки.
Лиза Галкина
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина, наверняка, тоже станет звездой. Уже сейчас девочка выходит на подиум в качестве модели, а там, кто знает, может быть и запоет. Сейчас пока ясно только одно: Лиза обладает невероятным обаянием и очень любит находиться в центре внимания. Впрочем, есть в кого.
Мия Соколовская
Мие Соколовской еще нет и года, но практически с рождения ее мама Рита Дакота ведет страничку крохи в Instagram. За тем, как Мия изучает окружающий мир, с интересом наблюдают более 200 тысяч человек. И все они в полнейшем восторге от маленькой принцессы.
Маруся Будагова
Дочь Ксении Бородиной — практически точная копия звездной мамы. Мару — очень скромный, трудолюбивый и талантливый ребенок. Малышка уже начинает завоевывать свои первые награды в гимнастике, а в свободное время выходит на подиум в качестве модели. Не исключено, что в будущем у девочки появятся и другие увлечения. Но если нет, стана получит хорошую спортсменку.
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