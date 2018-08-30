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Полиция занялась поиском матери найденного у трассы ребенка. Малыш под присмотром врачей
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Полиция занялась поиском матери найденного у трассы ребенка. Малыш под присмотром врачей 

360tv.ru + ещё 1 42 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Правоохранители разыскивают мать новорожденного ребенка, которого нашли в лесу рядом с трассой в Новокубанском районе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. А малыш тем временем находится под присмотром врачей. Об этом сообщил интернет-портал «Кубань 24».
Стражи порядка пока не знают, где искать мать младенца — никаких предположений нет. Ребенка нашла семейная пара, которая возвращалась в Невинномысск с Черноморского побережья. Совершенно случайно муж с женой остановились именно в этой лесополосе. Писк новорожденного услышал мужчина, однако принял малыша за котенка. Присмотревшись, он обнаружил малыша в пеленке.
После этого супруги вызвали «скорую». Состояние ребенка было крайне тяжелым. Однако ему удалось выкарабкаться — малыш дышит самостоятельно, что врачи назвали чудом.
В больнице уже много тех, кто хочет забрать младенца себе. А стражи порядка тем временем не перестают заниматься поисками горе-матери. Сложность состоит в том, что новорожденного выбросили на федеральной трассе, а значит, родитель может находиться где угодно.
Ребенка нашли у федеральной трассы «Кавказ». Он лежал в лесополосе в 50 метрах от автодороги. Младенцу всего несколько дней от роду.
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