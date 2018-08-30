С начала года в Саратовской области более 900 человек заразились педикулёзом

За первые семь месяцев 2018 года в Саратовской области педикулёз был выявлен у 940 человек, из них 80% — дети до 17 лет. Об этом сегодня сообщило региональной управление Роспотребнадзора

Специалисты уверяют, что в начале учебного года риск заражения детей этим паразитарным заболеванием особенно высок. Сейчас формируются новые группы в детских садах и новые классы в школах. А упомянутая инфекция очень быстро может перейти от одного человека к другому и даже распространиться по всему коллективу.

Вши очень подвижны и опасны. На месте их укусов возникает раздражение, зуд, покраснение. К тому же могут быть занесены вторичные инфекции. Например, сыпной тиф (опасное заболевание, связанное с заражением паразитами — риккетсиями). Причём постоянное мытьё головы не даёт гарантии того, что ребёнок не будет поражён педикулёзом. Ведь он легко может заразиться от других детей.

Так как же обезопаситься от педикулёза? Сотрудники Роспотребнадзора дают следующие рекомендации:

— Проводите периодический осмотр волос и одежды у детей, посещающих детские учреждения;

— Не разрешайте ребёнку пользоваться чужими расческами, полотенцами, шапками, наушниками, заколками, резинками для волос — через эти предметы передаются вши;

— При посещении бассейна надевайте резиновую шапочку;

— Внимательно осматривайте постельные принадлежности во время путешествий;

— Заплетайте длинные волосы у девочек в косы и тугие пучки;

Ну и конечно необходимо соблюдать правила личной гигиены (мытьё тела не реже одного раза в семь дней со сменой нательного и постельного белья; ежедневное расчёсывание волос головы индивидуальной расческой; стирка постельных принадлежностей; регулярная уборка жилых помещений).

В случае появления у ребёнка вшей следует специальный шампунь или аэрозоль от педикулёза. Препарат нужно наносить на волосы и через некоторое время смывать. Затем влажные волосы тщательно вычесываются специальными гребешками с частыми зубьями. Всё это необходимо сделать дома, а затем показать ребенка врачу, который выдаёт справку о возможности посещения детского учреждения. В процессе лечения требуется обработка не только головы, но и предметов обихода, с которыми контактировал больной (белье, одежда, мебель, мягкие игрушки).