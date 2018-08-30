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Отцу погибшей на пожаре в Чучкове годовалой девочки грозит уголовная ответственность — СМИ
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Отцу погибшей на пожаре в Чучкове годовалой девочки грозит уголовная ответственность — СМИ 

62info.ru 1 час назад
Фото: 62info.ru
По предварительной версии следствия, один из шестерых детей, которых в этот день оставили без присмотра, играл со спичками. Отец, который должен был следить за детьми ушёл, а мать ненадолго уехала за шторами. При этом семья считается непьющей, но неблагополучной.
Но мать погибшей девочки рассказала журналистам, что в доме была плохая проводка, которую планировали заменить. Как установила судмедэкспертиза, девочка угорела во сне. Другие дети не пострадали, только у одной девочки ожог пальца.
Дом восстановлению не подлежит, но у семьи нет средств для его восстановления, поэтому дети на данный момент находятся в госучреждениях.
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