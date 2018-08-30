Заблудившийся под Славском 14-летний подросток вышел из лесу на звук сирены

Заблудившийся в лесу под Славском мальчик смог выйти к спасателям, ориентируясь на сирены спецмашин. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

“Информация о том, что в лесу на территории Славского лесничества заблудился подросток, поступила в полицию из Центра управления в кризисных ситуациях в 16:45. К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции , выехала следственно-оперативная группа Славского отделения УМВД. В поисках были задействованы кинологи, использовались звуковые спецсигналы. Ребёнок вышел из лесу на звук сирены”, — рассказала начальник пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая

По предварительным данным, в отношении подростка во время его блужданий по лесу противоправных действий не совершалось. С ним и с его родителями побеседуют сотрудники ОДН, добавила Поставничая.

14-летний мальчик заблудился в лесу под Славском, куда приехал вместе с родителями собирать грибы. Ребёнок был на связи по мобильному телефону, но не мог объяснить, где находится.