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«Он прижался к клетке, а носуха расцарапала ему лицо»: в зоопарке на ребёнка напало животное
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«Он прижался к клетке, а носуха расцарапала ему лицо»: в зоопарке на ребёнка напало животное 

76.ru 36 минут назад
Фото: 76.ru
Мальчик плакал после нападения носухи
Маленький ребёнок пострадал после посещение контактного зоопарка. На него напала носуха. Маленький мальчик пришёл посмотреть на животных в зоопарк в торговом центре «Вернисаж». По словам родителей, он зашёл в клетку с носухой вместе с братом, мамой, фотографом и инструктором.
— Сотрудник поймал носуху за хвост, закинул её в клетку. Сын прижался спиной к клетке, а носуха исцарапала ему лицо, — пожаловался отец мальчика.
Свои слова он подтверждает фотографией, на которой всё лицо ребёнка исполосовано когтями животного.
Мы связались с работниками зоопарка, чтобы узнать, что произошло, и почему животное повело себя так дико.
— В вольер посетители входят только с инструктором. Мы всех посетителей предупреждаем, что носуха — очень активное животное, она залезает на плечи, может схватить личные вещи и что у неё длинные когти, она случайно может поцарапать. Если родители ведут в клетку своих детей, они автоматически берут ответственность на себя, — поясняет администратор контактного зоопарка в «Вернисаже» Арина.
Арина говорит: родителей и детей предупредили, что ненужно делать резких движений. Но, поскольку ребёнок был маленький, он повёл себя очень активно.
— Ребёнок проявил интерес и получилось так, что носуха повела себя таким образом. Мы сразу же осмотрели ребёнка, оказали первую медицинскую помощь, предоставили все документы, что с животным всё в порядке. У родителей никаких претензий не было. Они пошли смотреть других животных. Мальчик сначала поплакал, но быстро успокоился. Его отвлекли другие животные, — рассказала Арина.
По словам работников зоопарка, после царапин от носухи шрамов остаться не должно.
Справка
Носуха — представитель семейства енотовых. Носухи превосходно одомашниваются, как и еноты. Эти зверьки более разумны, чем кошки с собаками. С носухами нужно находить общий язык, они чувствительны и эмоциональны.
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