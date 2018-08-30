«Стараюсь заниматься малышом»: Маликов уделяет крохе-сыну больше времени, чем дочери Стеше в детстве 

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Малыш растет копией отца: Маликов показал нежное фото с полугодовалым сыном48-летний Дмитрий Маликов в начале этого года снова стал отцом: вместе с супругой они воспользовались услугами суррогатной матери. Звездным родителям удалось на протяжении девяти месяце скрывать, что они ждут прибавления, но теперь счастливый артист охотно рассказывает о своем наследнике. Также Дмитрий не стал скрывать лицо мальчика и даже успел снять его в своем новом клипе.
Маликов с радостью берет на себя заботы о сыне. Например, гуляет с малышом и вызывает восхищение совместными кадрами с Марком — поклонники называют мужчину идеальным отцом и примером для подражания. Комплименты Дмитрий оправдывает. Артист признается, что старается как можно чаще видеть малыша и заниматься его воспитанием. Ведь когда он стал папой впервые, такой возможности у него не было: «Появилось больше ответственности и забот, стало меньше свободного времени. Даже несмотря на возраст, я хочу успеть воспитать своего ребенка. Ведь когда родилась Стефания, мне было 30 лет, — я находился на пике карьеры, много гастролировал и дочь почти не видел. Теперь же стараюсь больше заниматься малышом, не пропустить ничего важного в его жизни. Хотя карьеру, конечно, не оставляю», — поделился артист с Dni.ru. Рассказал артист, как его старшая дочь отреагировала на скорое рождение брата. По словам Маликова, Стефания пребывала в шоке и даже заплакала — но исключительно от радости.