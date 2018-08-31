Ещё
5 способов сказать ребенку «нет» и не расстроить его
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 способов сказать ребенку «нет» и не расстроить его 

Letidor.ru 16 минут назад
Фото: Letidor.ru
Родители вынуждены ежедневно проводить воспитательные беседы с детьми: ставить запреты, отвергать и говорить «нет». Однако не все справляются с этой обязанностью. Как же правильно отказать ребенку, сохранив с ним доверительные отношения?
В реальной жизни мы часто встречаемся с запретами, и родители, которые говорят «нет» детям, готовят их к взрослой жизни. Родительское «нет» вводит необходимые правила и ограничения, которые впоследствии помогают детям взаимодействовать с внешним миром.
Переключение внимания
Иногда чрезмерное внимание к отказам лишь усиливает несогласие ребенка. И известный способ бороться с этим — переключить его внимание.
В момент конфликта сместите интерес ребенка посредством отвлеченных вопросов.
Например, спросите, требуется ли ему помощь в сборе игрушек или он справится самостоятельно.
Постоянство
В воспитании важно быть последовательным: если ребенок сначала слышит «нет», а затем «да», он перестает верить в незыблемость ваших слов и, соответственно, слушаться. Так будьте постоянными и иной раз твердыми, чтобы ребенок чувствовал нетерпимость и авторитетность ваших решений.
Проявление сострадания
При отказе стоит показывать ребенку, что вы сожалеете. Из позиции заботы детям легче принимать запреты и соглашаться с ними. Говорите, что вы понимаете его чувства, но оставайтесь категоричны: «Знаю, ты расстроен, но нельзя».
Безличный ответ
При отказе используйте безличные предложения, так как для детей принимать обезличенные запреты значительно проще.
Например, используйте выражения «так делать не стоит», «так говорить не надо» и так далее.
Это в меньшей степени вызывает в ребенке негативные чувства по отношению к себе, так как смещает фокус с личности на действие.
Возможность выбора
Когда запрещаете детям какое-либо действие, предлагайте альтернативный вариант, который устроил бы вас. Скажите: «Это нельзя. Но давай сделаем так или так».
Фото: Shutterstock.com  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
В Новой Зеландии появился первый цифровой школьный учитель 5 историй советских вундеркиндов, которых не пожалела жизнь Энрике Иглесиас поделился забавным видео со своими детьми
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочки звездных отцов, у которых нет красоты4
Почему мужчины не женятся на красивых83
Почему нельзя выносить мусор вечером26
Эшли Грэм уже не влезает в прежнюю одежду26
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
09:38
Дочки звездных отцов, у которых нет красоты
Звёзды Дети
10:48
Факты о теле, которые перевернут ваш мир
Здоровье Психология
01:11
Самые богатые женщины России в списке Forbes
Звёзды
09:47
10 легких упражнений для домашнего фитнеса
Здоровье
01:00
Молодящуюся Долину перестали узнавать
Звёзды
26:17
Якобы натуральные: чем нас пытаются отравить
Еда
04:41
Актрисы, разъевшиеся ради ролей
Здоровье Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение