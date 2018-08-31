5 способов сказать ребенку «нет» и не расстроить его

Родители вынуждены ежедневно проводить воспитательные беседы с детьми: ставить запреты, отвергать и говорить «нет». Однако не все справляются с этой обязанностью. Как же правильно отказать ребенку, сохранив с ним доверительные отношения?

В реальной жизни мы часто встречаемся с запретами, и родители, которые говорят «нет» детям, готовят их к взрослой жизни. Родительское «нет» вводит необходимые правила и ограничения, которые впоследствии помогают детям взаимодействовать с внешним миром.

Переключение внимания

Иногда чрезмерное внимание к отказам лишь усиливает несогласие ребенка. И известный способ бороться с этим — переключить его внимание.

В момент конфликта сместите интерес ребенка посредством отвлеченных вопросов.

Например, спросите, требуется ли ему помощь в сборе игрушек или он справится самостоятельно.

Постоянство

В воспитании важно быть последовательным: если ребенок сначала слышит «нет», а затем «да», он перестает верить в незыблемость ваших слов и, соответственно, слушаться. Так будьте постоянными и иной раз твердыми, чтобы ребенок чувствовал нетерпимость и авторитетность ваших решений.

Проявление сострадания

При отказе стоит показывать ребенку, что вы сожалеете. Из позиции заботы детям легче принимать запреты и соглашаться с ними. Говорите, что вы понимаете его чувства, но оставайтесь категоричны: «Знаю, ты расстроен, но нельзя».

Безличный ответ

При отказе используйте безличные предложения, так как для детей принимать обезличенные запреты значительно проще.

Например, используйте выражения «так делать не стоит», «так говорить не надо» и так далее.

Это в меньшей степени вызывает в ребенке негативные чувства по отношению к себе, так как смещает фокус с личности на действие.

Возможность выбора

Когда запрещаете детям какое-либо действие, предлагайте альтернативный вариант, который устроил бы вас. Скажите: «Это нельзя. Но давай сделаем так или так».

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!