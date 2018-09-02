Звездные дети с самого рождения окружены пристальным вниманием. Также как и известных родителей, их донимают папарацци, за их взрослением наблюдают миллионы людей в Сети, а все их достижения или оплошности не остаются незамеченными. Поэтому знаменитые родители так стараются, чтобы их дети выглядели хорошо: новые платьица, смокинги или интересные прически — маленькие звезды с рождения привыкают к красивым нарядам. WMJ.ru собрал для тебя самых стильных звездных детей.
Дети известных родителей чаще всего идут по их стопам. Кайя Гербер, вдохновившись успешной карьерой своей мамы Синди Кроуфорд, тоже решила стать моделью. Теперь эта молодая девушка блистает в модных нарядах на глянцевых страницах журналов и сотрудничает с лучшими дизайнерами. Все уверены в том, что Кайя станет новой иконой модельного бизнеса.
Дочка Ванессы Паради и Джонни Деппа тоже связала свою жизнь с модной индустрией. 19-летняя красавица Лили-Роуз уже всех очаровала своим обаянием. И хотя родители всячески ограждали ее от шоу-бизнеса, желание быть на виду у нее в крови. Уже в 17 лет она успела попасть в желтую прессу за обнаженную съемку в журнале. А еще раньше все обсуждали ее роман со скандальным манекенщиком Эшом Стайместом. Но что нам до грязных слухов? Лили-Роуз Депп — настоящая красавица, а с такими родителями грех сомневаться в ее таланте. Очаровательная белокурая девушка уже давно полюбилась публике.
И хотя многие звездные родители не торопятся выводить в свет своих малышей, Ким Кардашьян не может устоять, чтобы не похвастаться красавицей-дочкой. Малышка Норт часто попадает в прессу со своей звездной мамой. И, насколько можно судить по фотографиям, к ее образам Ким относится не менее тщательно, чем к своим. Мама и дочка часто появляются в одинаковых нарядах, но милые платьица и юбочки не весь гардероб Норт. Черные легинсы, объемные толстовки и золотые цепи — влияние папы-рэпера Канье Уэста тоже сказывается на образах малышки.
Дочку еще одного рэпера тоже часто обсуждают в Сети. Более того, у нее даже есть свой профиль в Instagram. Алиса скоро станет популярнее своих родителей — рэпера Тимати и модели Алены Шишковой. Несмотря на то что малышке всего 4 года, ее стильным образам можно позавидовать. То она появляется в балетной пачке, чем умиляет подписчиков, то позирует вместе с папой в модных зеркальных очках и джинсовой куртке.
У других звездных малышей тоже есть масса поклонников. Сын Сергея Лазарева мигом покорил сердца всех дам, дочка Лены Перминовой не уступает маме в стильных нарядах, а подросшая Стеша Маликова сразила всех своей красотой.
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Текст:Татьяна Зубахина
Фото:Instagram