Дочери Кроуфорд и Перминовой, сыновья Бекхэмов и не только: как выглядят самые стильные дети знаменитостей — изучаем по Instagram

Звездные дети с самого рождения окружены пристальным вниманием. Также как и известных родителей, их донимают папарацци, за их взрослением наблюдают миллионы людей в Сети, а все их достижения или оплошности не остаются незамеченными. Поэтому знаменитые родители так стараются, чтобы их дети выглядели хорошо: новые платьица, смокинги или интересные прически — маленькие звезды с рождения привыкают к красивым нарядам. WMJ.ru собрал для тебя самых стильных звездных детей. Дети известных родителей чаще всего идут по их стопам. Кайя Гербер , вдохновившись успешной карьерой своей мамы Синди Кроуфорд , тоже решила стать моделью. Теперь эта молодая девушка блистает в модных нарядах на глянцевых страницах журналов и сотрудничает с лучшими дизайнерами. Все уверены в том, что Кайя станет новой иконой модельного бизнеса. Дочка Ванессы Паради Джонни Деппа тоже связала свою жизнь с модной индустрией. 19-летняя красавица Лили-Роуз уже всех очаровала своим обаянием. И хотя родители всячески ограждали ее от шоу-бизнеса, желание быть на виду у нее в крови. Уже в 17 лет она успела попасть в желтую прессу за обнаженную съемку в журнале. А еще раньше все обсуждали ее роман со скандальным манекенщиком Эшом Стайместом. Но что нам до грязных слухов? Лили-Роуз Депп — настоящая красавица, а с такими родителями грех сомневаться в ее таланте. Очаровательная белокурая девушка уже давно полюбилась публике. И хотя многие звездные родители не торопятся выводить в свет своих малышей, Ким Кардашьян не может устоять, чтобы не похвастаться красавицей-дочкой. Малышка Норт часто попадает в прессу со своей звездной мамой. И, насколько можно судить по фотографиям, к ее образам Ким относится не менее тщательно, чем к своим. Мама и дочка часто появляются в одинаковых нарядах, но милые платьица и юбочки не весь гардероб Норт. Черные легинсы, объемные толстовки и золотые цепи — влияние папы-рэпера Канье Уэста тоже сказывается на образах малышки. Дочку еще одного рэпера тоже часто обсуждают в Сети. Более того, у нее даже есть свой профиль в Instagram. Алиса скоро станет популярнее своих родителей — рэпера Тимати и модели Алены Шишковой. Несмотря на то что малышке всего 4 года, ее стильным образам можно позавидовать. То она появляется в балетной пачке, чем умиляет подписчиков, то позирует вместе с папой в модных зеркальных очках и джинсовой куртке. У других звездных малышей тоже есть масса поклонников. Сын Сергея Лазарева мигом покорил сердца всех дам, дочка Лены Перминовой не уступает маме в стильных нарядах, а подросшая Стеша Маликова сразила всех своей красотой. Смотри больше фотографий звездных детей в нашей галерее! Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Текст:Татьяна Зубахина Фото:Instagram