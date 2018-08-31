Годовалый сын Эдгарда Запашного получил на день рождения детский автомобиль

Наследнику знаменитого дрессировщика Эдгарда Запашного Даниэлю на днях исполнился один год. И в честь первого дня рождения ребёнку вручили множество подарков, среди которых оказался и первый автомобиль — крестный отец преподнёс Даниэлю красный мерседес, в котором можно гордо разъезжать по квартире или детской площадке.

Народный артист России и директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный — многодетный отец, который старается дать своим детям все самое лучшее. Пятилетняя дочь дрессировщика, к примеру, пробует себя в художественной гимнастике, а Запашный всецело одобряет ее стремление стать спортсменкой и ласковыми словами поддерживает во время болезненных растяжек. Ну а год назад у артиста родился сын, наследник, продолжатель славной фамилии, и в честь первых именин ребёнка друзья и близкие пришли в дом с подарками.

И презентом, по всей видимости, больше всех угодил крестный отец Даниэля, который пришёл в гости с детским автомобилем — красивым красным мерседесом. «Первый автомобиль. Подарок от крестного папы», — похвастался приобретением Запашный, который не меньше ребёнка оценил эту мальчишескую игрушку. Ведь персональный транспорт — предмет гордости и обожания любого мужчины от мала до велика. И любовь к автомобилям настолько велика, что даже игрушечные машины привлекают внимание представителей сильной половины человечества.

Примечательно, что уже в столь юном возрасте сын Запашного подаёт надежды в качестве продолжателя семейного дела. Не научившись ещё разговаривать, ребёнок проявляет интерес к миру животных и способен по просьбе взрослых воспроизвести тигриный рык.