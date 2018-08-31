В России начнут тестировать образовательную программу для детей с аутизмом

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости . Образовательную программу для дошкольников с аутизмом, которая поможет им стать самостоятельными, начнут тестировать в России с 1 сентября, сообщает газета «Известия»

"Минпросвещения разработало адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Одна из ее целей — помочь детям с РАС стать самостоятельными… Тестирование официальной программы дошкольного образования для детей с аутизмом начнется 1 сентября", — пишет газета со ссылкой на пресс-службу министерства.

Отмечается, что программа нацелена на обучение детей самостоятельности, а также на ослабление зависимости от родителей и успешную интеграцию в общество в дальнейшем. Воспитатели должны будут учить детей, в частности, держать столовые приборы, чашки, есть, чистить зубы, одеваться без помощи взрослых. Некоторые дети с РАС, приходя в детский сад, не отзываются на свое имя — этому также должны будут научить педагоги.

"Кроме того, их научат совершать последовательные действия, то есть планировать свое поведение. Детям предложат для этого, например, собирать пирамидки, домики из блоков, нанизывать бусы, выстраивать последовательности из трех и более картинок в правильном порядке", — уточняет газета.

Отмечается, что особое внимание в новой программе уделено физическому здоровью детей. По данным «Известий», специалисты предлагают использовать для развития такие упражнения, как катания на мяче, прыжки через скамейку, также детей с аутизмом предлагают увлекать плаванием.

По данным газеты, апробация программы продолжится до января 2020 года. По ее результатам документ будет доработан и размещен в реестре примерных основных общеобразовательных программ, которые рекомендованы министерством для всеобщего использования.