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Как выжили близнецы, родившиеся на 24 неделе
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В них не верили врачи: как близняшки, родившиеся на 24 неделе, победили смерть 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
Когда Харви Баркер родила на 24-й неделе беременности, врачи были шокированы. Близняшки, появившиеся на свет, не превышали в весе и 450 грамм. Медики как один утверждали, что родителям не стоит даже думать о будущем детей.
Врачи были уверены, что новорожденные не смогут выкарабкаться, ведь шанс действительно был очень мал. Харви и Чарли всего лишь посоветовали готовиться к худшему.
Но несмотря на то, насколько маленькими были близнецы, они оказались очень сильными. Эти малыши, которые помещались на ладони своей матери, доказали всей больнице, что на их счет все ошибались. Хотя Харви родила в мае прошлого года, лишь к осени родителям разрешили забрать детей домой. Сейчас мальчикам по 15 месяцев и с их здоровьем все в порядке.
"Я была просто в шоке, когда врачи сказали, насколько малы их шансы на выживание. Нам просто пришли и сказали, что все может измениться в течение часа, а долгосрочных планов строить не стоит. Но мои маленькие бойцы доказали обратное. Это действительно то, за что нужно гордиться своими детками. "
Ужасает тот факт, что в Англии, Уэльсе и Шотландии разрешается делать аборты вплоть до 24-й недели. Теперь мама выживших малышей борется за то, чтобы этот возраст был пересмотрен и уменьшен. Ведь она своим примером доказала, что на этой неделе дети могут выжить без матери и достойны, чтобы жить.
"Я горжусь своими детьми. Все, через что нам пришлось пройти, заставляет меня лишь еще больше ценить своих мальчиков".
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