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В Кемерове нашли пропавшую накануне 12-летнюю девочку
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В Кемерове нашли пропавшую накануне 12-летнюю девочку 

АиФ Кузбасс + ещё 3 34 минуты назад
Фото: АиФ Кузбасс
Информация о поисках пропавшего ребенка появилась в сети Интернет 31 августа. Девочка ушла гулять 30 августа и не вернулась домой после прогулки. Ребенка искали стражи порядка, в ближайшее время должны были подключиться волонтеры.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, ребенка нашли 31 августа в соседнем подъезде. Предварительно, девочка загулялась и стала возвращаться домой. Медицинская помощь ей не понадобилась, ребенок здоров и невредим. Точные причины пропажи девочки устанавливаются.
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