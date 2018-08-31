В Кемерове нашли пропавшую накануне 12-летнюю девочку

Информация о поисках пропавшего ребенка появилась в сети Интернет 31 августа. Девочка ушла гулять 30 августа и не вернулась домой после прогулки. Ребенка искали стражи порядка, в ближайшее время должны были подключиться волонтеры.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, ребенка нашли 31 августа в соседнем подъезде. Предварительно, девочка загулялась и стала возвращаться домой. Медицинская помощь ей не понадобилась, ребенок здоров и невредим. Точные причины пропажи девочки устанавливаются.