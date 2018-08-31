Двое ярославцев получили реальные сроки за то, что не платили алименты

В Ярославле двое мужчин отправились в колонию за то, что долгое время не платили своим детям алименты.

Как сообщают в пресс-службе судебных приставов, один из них не помогал бывшей жене с 2010 года. За восемь лет он задолжал двум детям 700 тысяч рублей.

Приставы отправили мужчину на обязательные работы, но он проигнорировал решение суда. Теперь горе-отец окажется в колонии на 1,5 года. Это не снимает с него ответственность перед детьми.

Второй отец, который забыл о своем ребенке, проведет в тюрьме два месяца.