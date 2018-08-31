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Наплевали на детей — сели в тюрьму. В Ярославле посадили отцов, годами скрывавшихся от алиментов
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Наплевали на детей — сели в тюрьму. В Ярославле посадили отцов, годами скрывавшихся от алиментов 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Мужчина не платил алименты 10 лет  Нерадивые папаши отправились за решётку за то, что в течение нескольких лет не платили алименты собственным детям. В их числе мужчина, который аж с 2010 года не исполнял свои отцовские обязанности. А ведь он должен был помогать жене содержать двоих детей. В итоге за восемь лет накопилась внушительная сумма — 700 тысяч рублей. Судебные приставы отправили его на обязательные работы. Но ярославец подумал: зачем утруждаться? И проигнорировал это решение.
— Суд пришел к выводу, что необходимо применить более жесткие меры, и назначил ему наказание в виде лишения свободы. Его отправили в тюрьму на один год и шесть месяцев, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.
Аналогичная ситуация и со вторым должником. Мужчина напрочь забыл, что у него есть ребенок и обязательства перед ним. Теперь забывчивый горе-отец проведет два месяца за решёткой.
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Женский форум
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