Дети вместо цветов: школы и родители отказываются от букетов на 1 сентября

Благотворительная акция «Дети вместо цветов» традиционно пройдет в День знаний. Суть ее проста: не покупать много цветов учителю, а подарить один букет от класса. Сэкономленные деньги — отдать на помощь больным детям. С каждым годом к акции присоединяется все больше школ. В прошлом году поучаствовали 6,5 тысяч классов из разных регионов России. Тогда деньги получили почти полтысячи семей. Сейчас помощи ждут 700 детей по всей стране. Подробнее — в материале корреспондента «МИР 24» Артем Васнев.

— Вам дарили один букет, и было этого достаточно?

— Да, родители дарили один букет, и я была рада.

Учитель математики Юлия Яковлева в профессии 13 лет. В карьере каждого педагога букет на 1 сентября это норма. Но пять лет назад появилась новая традиция, которая стала всероссийской акцией: экономить на букетах ради благотворительности. Смысл флешмоба: один букет — в руки классной, остальные деньги — тяжелобольным детям.

«Самая большая радость в День знаний — это встретить наших детей на пороге школы», — отметила учитель математики ГБОУ школа №498 города Москвы Юлия Яковлева.

В России, в этом году линейки соберут 15,5 миллионов школьников. Миллион из них — первоклассники. Малыши гарантированно придут с цветами. Средняя стоимость букета в Москве — около 1500 рублей, в регионах ценник — 1000 рублей. Простая арифметика. Если на 1 сентября все школьники страны придут с цветами, то получится вполне себе приличная сумма — 15 миллиардов рублей.

«Договориться с учителем, прийти на линейку с одним цветком вместо букета. Сложить это все в один красивый букет, а сэкономленные деньги направить на благотворительность и сделать счастливыми сотни детей с тяжелобольными людьми», — говорит пиар-директор фонда помощи хосписам «Вера».

В прошлом году в акции приняли участие 132 города. Собрали миллионы. За каждый рубль фонд «Вера» отчитывается. Это для скептиков. В семье Башинкаевых об этом даже не задумываются. Родители медики, они знают, что такое боль и болезнь, и рассказывают правду детям.

«Очень правильное решение. Один букет его будет достаточно для учителя. А детям деньги все-таки нужнее»», — считает Зуляна Башинкаева.

Мама, вернувшись с работы, приносит каждому из четверых детей по гвоздике. Круглую же сумму конвертируют в добро. Средства пойдут в помощь в том числе и этой белокурой девочке — Кира сейчас проходит курс реабилитации.

У второклашки Киры только этой весной появился электроскутер. В школу она теперь будет ездить на нем. У девочки тяжелое генетическое заболевание — миопатия. Тело непослушно, а Кира мечтает стать актрисой.

«Ну у нас в школе есть танцы и мне на танцах понравилось. У меня все получается и там вообще ничего делать не надо. Это легко запоминать», — говорит школьница.

«На Новый год Кира участвовала, у нас был концерт, Кира была у нас снегурочка. Я ей сшила на ходунки платье. И произвела она фурор там», — рассказала ее мама Алла.

У всех школьников еще осталось время побыть волшебником. А у их родителей — подарить такую возможность.

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