Избиение младенца

Страшный случай в Химках: здоровый мужик избил годовалого ребенка. За что? Да потому что ребенок плакал и мешал предаваться сексуальным утехам.

История какая-то запредельная по своему цинизму. Дама, мать младенца, работает сиделкой — ухаживает за парализованной бабушкой. Проживает с ней в двухкомнатной квартире. В одной комнате бабушка, в другой — сиделка со своим ребенком. Кстати, больным с рождения. К сиделке захаживает мужчина. Чай, кофе, потанцуем… Дело, как говорится, житейское.

27 августа — после обильных возлияний — мужчина захотел любви. А сиделка что: то к бабушке бегает, то к ребенку. Озверел мачо. И, когда малыш снова заплакал и сбил с нужной волны, герой-любовник попросту избил его — беззащитного, маленького, беспомощного. И швырнул об пол. Потом успокоился и начал успокаивать свою красотку: не надо, дескать, вызывать «Скорую». А то за ней и полиция подтянется. Ребенок-то что, сам отлежится.

Ага, отлежится. Три дня отлеживался, с черепно-мозговой травмой.

Потом, когда мамаша заметила, что мальчику совсем уже плохо, все-таки вызвали медиков. Ребенка госпитализировали; помимо сотрясения мозга, на его тельце обнаружили и «старые» следы побоев. Вполне вероятно, не впервые на нем отыгрываются эти полумаргиналы.

А как их назвать по-другому? Мерзавцы. Придонный какой-то мир, с абсолютно перевернутыми моральными ориентирами.

Больше всего меня удивляет мать ребенка. Вообще-то материнский инстинкт должен быть основополагающим, самым сильным.

Так заложено природой. А эта мадам своего сожителя выгораживала: он-де хороший, он хотел усыновить мальчика и быть ему настоящим отцом! Про трехдневную паузу с вызовом врачей просто помолчу. Что у бабы в голове? Скорее всего, ничего. Только примитивное желание заполучить «штаны» в продолжительное семейное пользование.

К счастью, ребенок идет на поправку, и полиция разбирается в том, что произошло. Надеюсь, их накажут, этих химкинских любовничков.

А еще вот о чем подумала: родственники, когда нанимали для своей бабушки сиделку, наверное, и предположить не могли, что она будет тут устраивать бурную личную жизнь, да еще и с такими чудовищными последствиями. Бабушка наверняка ничего рассказать (пожаловаться) не могла.

Будьте внимательны к людям, которых нанимаете к своим родным: к сиделкам, к няням. Лучше подстраховаться и поставить видеокамеры. Береженого бог бережет.