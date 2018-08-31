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Анна Хилькевич столкнулась с проблемами сразу после родов
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Анна Хилькевич столкнулась с проблемами сразу после родов 

Teleprogramma.pro 53 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
20 августа в элитном роддоме в Москве актриса Анна Хилькевич стала мамой во второй раз. У нее родилась дочка, которую назвали Марией. Уже через несколько дней после родов Анну выписали из роддома.
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Анна Хилькевич выбрала имя для новорожденной дочкиЗвезда сериала «Универ» стала мамой во второй раз. Напомним, что о второй беременности Анны стало известно весной этого года. Первое время артистка скрывала свое интересное положение и сообщила о беременности лишь тогда, когда округлившийся живот было трудно скрывать. Несмотря на положение, Анна вела активный образ жизни и не торопилась уходить в декрет.
Почти сразу после выписки Анна вместе с мужем и детьми отправилась отдохнуть в подмосковный отель, чтобы восстановиться после рождения дочки и провести время с семьей. Накануне Хилькевич призналась, что столкнулась с проблемами, так как у ее старшей дочери начался кризис трех лет.
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«Пока мама позирует, дочь делает что хочет, у неё точно начался кризис 3х лет… это просто что-то невыносимое, пожелайте нам с мужем терпения. Как пережить этот период отрицания и «не хочу-не буду»?!» — поделилась Анна в микроблоге. Поклонники подержали артистку и посоветовали ей дать ребенку больше самостоятельности.
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