Устами подростка: «Если ваш ребенок влюбился, не набрасывайтесь на него с расспросами»

В новом выпуске своего видеоблога на «Летидоре» сын Тутты Ларсен Лука рассказывает, как нужно вести себя родителям, если их ребенок влюбился.

Не бывает идеальных детей и родителей, даже если ваши отношения с ребенком вам кажутся очень теплыми, конфликтных ситуаций все равно не избежать. Родители не всегда понимают подростков, а дети, может, и кажутся уже взрослыми, но они еще очень ранимые.

Если полного взаимопонимания с ребенком достичь у вас пока не получается, не отчаивайтесь, а смотрите видеоблог нашего постоянного эксперта Луки. Он с удовольствием делится с мамами и папами своими советами, как нужно общаться с подростками.

В этом выпуске Лука затронул очень тонкую тему — первую влюбленность в подростковом возрасте.

Эксперт предупреждает всех родителей о том, что не стоит давить на ребенка и доставать его расспросами. Также Лука признается, что если сын или дочь делятся с вами сокровенными переживаниями, значит, они вам доверяют, и теперь вы должны постараться это доверие к себе сохранить.

Эти и другие советы на такую непростую тему вы найдете в видео.

Благодарим семейное кафе «АндерСон» за помощь в проведении съемки