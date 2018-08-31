Высунувшийся из окна машины ребенок обошелся родителям в 3000 руб. штрафа

Красноярские полицейские привлекли к административной ответственности семью, которая не соблюдала правила перевозки детей в автомобиле, сообщили в краевом ГУ МВД

Высунувшаяся из окна иномарки маленькая девочка попала на видеорегистратор ехавшей позади машины. Очевидцы выложили кадры в социальные сети.

Родители ребенка утверждают, что просто не заметили, как малышка отстегнулась от детского кресла. За оплошность им выписан штраф в три тысячи рублей.

Ранее в Красноярске оштрафовали автоледи, которая прокатила своего ребенка на крыше машины. В начале июля в соцсетях также появилось видео, на котором молодая мама за рулем, посадив маленького ребенка к себе на коленки, проводила для него «первый урок вождения» на оживленной трассе.