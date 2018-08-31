Ещё
Одноклассники запустили благотворительный подарок в помощь тяжелобольным детям
Далее:
Читайте также:
Ещё

Одноклассники запустили благотворительный подарок в помощь тяжелобольным детям 

Вести.Ru + ещё 2 59 минут назад
Фото: Вести.Ru
Социальная сеть Одноклассники поддержит ежегодную акцию Фонда помощи хосписам «Вера» — «Дети вместо цветов», приуроченную ко Дню знаний. В соцсети сегодня появился виртуальный благотворительный подарок, средства от продажи которого пойдут на помощь тяжелобольным детям — подопечным детского хосписа «Дом с маяком» и фонда «Вера». Соцсеть расскажет об акции миллионам людей по всей России, рекомендуя в ленте посты и другие материалы фонда.
Совместная акция фонда «Вера» и ОК — часть ежегодного проекта «Дети вместо цветов», который проводится фондом в преддверии Дня знаний. Суть проекта заключается в том, что вместо десятков букетов на 1 сентября учителю дарят один от всего класса, а сэкономленные деньги отдают на помощь детям, которые тяжело болеют. В прошлом году идею поддержали более 6,5 тысячи школьных классов из 132 городов России. В фонд поступила колоссальная сумма — почти 40 миллионов рублей. Помощь получили 463 ребёнка.
В ОК, где пользователи ежемесячно дарят друг другу более одного миллиарда виртуальных подарков, приуроченных к праздникам и памятным датам, подарок «Дети вместо цветов» может стать альтернативой традиционным поздравлениям с Днем знаний. Подарки от фонда будут доступны в официальной группе «Веры» в ОК с 31 августа по 3 сентября. Стоимость подарка «Дети вместо цветов» — 40 ОК (ОКи — виртуальная валюта соцсети). Пополнить счет можно, привязав к профилю ОК банковскую карту, а также с помощью мобильного телефона, платежных терминалов и электронных кошельков.
Вести.Ru: последние новости
Москвич засудил центр экстракорпорального оплодотворения Отработанная схема: в Минобороны раскрыли план западной коалиции в Сирии Президент смягчил изменения в пенсионной системе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов8
«От нее просто воняло»: истинные причины увольнений8
«Будешь локоточки кусать, Иуда»27
Красавицы в бикини показали, как нужно позировать8
Звезды, любящие выкладывать пикантные фото в Сеть3
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
06:16
Сюрпризы, которые преподносит тело
Здоровье
07:57
Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе
Звёзды Красота
04:44
Российские актрисы в пикантных бикини
Звёзды Красота
11:39
Привычные сочетания продуктов опасны для здоровья
Еда
05:48
Звездные сынки, которые оттесняют отцов
Звёзды Дети
00:33
Климова решилась на шокирующую откровенность
Звёзды
01:40
Бледанс осудили за новую беременность
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение