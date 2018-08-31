Одноклассники запустили благотворительный подарок в помощь тяжелобольным детям

Социальная сеть Одноклассники поддержит ежегодную акцию Фонда помощи хосписам «Вера» — «Дети вместо цветов», приуроченную ко Дню знаний. В соцсети сегодня появился виртуальный благотворительный подарок, средства от продажи которого пойдут на помощь тяжелобольным детям — подопечным детского хосписа «Дом с маяком» и фонда «Вера». Соцсеть расскажет об акции миллионам людей по всей России, рекомендуя в ленте посты и другие материалы фонда.

Совместная акция фонда «Вера» и ОК — часть ежегодного проекта «Дети вместо цветов», который проводится фондом в преддверии Дня знаний. Суть проекта заключается в том, что вместо десятков букетов на 1 сентября учителю дарят один от всего класса, а сэкономленные деньги отдают на помощь детям, которые тяжело болеют. В прошлом году идею поддержали более 6,5 тысячи школьных классов из 132 городов России. В фонд поступила колоссальная сумма — почти 40 миллионов рублей. Помощь получили 463 ребёнка.

В ОК, где пользователи ежемесячно дарят друг другу более одного миллиарда виртуальных подарков, приуроченных к праздникам и памятным датам, подарок «Дети вместо цветов» может стать альтернативой традиционным поздравлениям с Днем знаний. Подарки от фонда будут доступны в официальной группе «Веры» в ОК с 31 августа по 3 сентября. Стоимость подарка «Дети вместо цветов» — 40 ОК (ОКи — виртуальная валюта соцсети). Пополнить счет можно, привязав к профилю ОК банковскую карту, а также с помощью мобильного телефона, платежных терминалов и электронных кошельков.