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Россиян просят отказаться от покупки букетов на 1 сентября и помочь нуждающимся детям
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Россиян просят отказаться от покупки букетов на 1 сентября и помочь нуждающимся детям 

Клопс.Ru + ещё 1 29 минут назад
Фонд помощи хосписам «Вера» просит родителей и школьников присоединиться к ежегодной акции «Дети вместо цветов». 1 сентября он предлагает подарить учителям в школах один букет от класса, а оставшиеся средства перевести в поддержку тяжело больных детей.
Сейчас помощи ждут 700 детей по всей стране. На собранные средства будут приобретены аппараты для дыхания, кресла, лекарства, специальное питание для тяжелобольных детей, а также оказана психологическая и юридическая поддержка семьям.
На сайте фонда есть инструкция, как принять участие в акции. Отчёт, сколько и на что потратили собранные средства будет опубликован в соцсетях и на сайте.
Жители Калининградской области могут также помочь подопечным благотворительного центра «Верю в чудо». В благодарность за участие центр выдаст сертификат для учителя, чтобы он мог гордиться своими учениками и их социально важным решением. Желающие поучаствовать в мероприятии могут позвонить по номеру 92-24-99 координатору Юлии Германович.
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