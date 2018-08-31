В Екатеринбурге из-за больного ребенка многоэтажка попала под карантин

В столице Урала многоэтажка по улице Московской на три недели попала под карантин. Местные врачи наблюдали за состоянием жильцов 322 квартир.

Как пишет «Е1», причиной введения особого положения в доме стал больной ребенок. Жительница многоэтажки приехала с отдыха в Анапе, после чего у её малыша появились признаки кори. После сдачи анализов диагноз подтвердился.

Врачам пришлось обходить все квартиры жилого дома, чтобы предупредить жителей об угрозе заболевания. Инфекция кори распространяется по вентиляционным каналам, для заражения необязателен контакт с заболевшим.

В течение трех недель медики-инфекционисты наблюдали за жильцами, среди которых было 123 ребенка, 19 из которых не были привиты из-за возраста.

Случаев заражения медики не выявили. Сообщается, что больной ребенок был направлен в больницу и через неделю его состояние улучшилось.