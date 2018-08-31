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В пермском зоопарке две самки пятнистого оленя принесли потомство
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В пермском зоопарке две самки пятнистого оленя принесли потомство 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Сотрудники пермского зоопарка сообщили о том, что две самки пятнистого оленя принесли потомство. Удивительно, что роды у обеих состоялись в один день — 28 августа.
«Млада родила самочку, Олеся — самца, — рассказали в зоопарке. — Сразу после рождения малыши встали на ножки. Новорождённые и их мамы чувствуют себя хорошо».
Новым питомцам пока не придуманы клички, их будут выбирать, когда малыши немного подрастут.
Напомним, ранее мы писали о том, что в пермском зоопарке выбрали клички барсятам, появившимся на свет в мае этого года.
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