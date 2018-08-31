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В перинатальном центре в Ярославле родился 30-тысячный малыш
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В перинатальном центре в Ярославле родился 30-тысячный малыш 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Младенец появился на свет 30 августа в 9.37. Это девочка весом 3 килограмма 600 граммов и ростом 52 сантиметра. Она родилась в семье Ирины и Андрея Васильевых из Углича. Это второй ребенок: старшей дочери Васильевых сейчас 15 лет.
Маму поздравили заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев, директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев и руководитель медучреждения Сергей Кирдянов. Ирине торжественно вручили цветы, памятный подарок и сертификат, подтверждающий статус «юбилейного» ребенка.
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Женский форум
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