Анна Хилькевич пожаловалась на сложности воспитания старшей дочери

Актриса выяснила, что многие мамы сталкиваются с похожей проблемой.

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич 20 августа стала мамой во второй раз. Звезда родила еще одну дочку, которую было решено назвать Марией. Сейчас, после выписки из роддома, Анна старается посвящать все свое время семье, но, к сожалению, забота о детях не всегда приносит только радость. В соцсетях актриса пожаловалась, что ее старшая дочь сейчас, кажется, переживает кризис 3-летнего возраста. Поэтому Арианна плохо слушается родителей, и Анна не знает, как исправить эту ситуацию.

Пока мама позирует, дочь делает что хочет. У нее точно начался кризис 3-х лет… Это просто что-то невыносимое. 😬 Пожелайте нам с мужем терпения. 😭 Как пережить этот период отрицания и «не хочу-не буду»?!

— обратилась Анна Хилькевич за помощью к подписчикам.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

30 Авг 2018 в 1:17 PDT Оказалось, что с непоседливым поведением своих детей в этом возрасте столкнулись многие мамы. Среди них оказалась и звезда сериала «Молодежка» Анна Михайловская . «Я думала это только у нас!», — оставила она комментарий. «Ох, сил и терпения. Мой сын спорит даже с навигатором», «Просто крепитесь! Мы прошли это как страшный сон!», «Вот просто пережить, не давить, дать ребенку право на это „не хочу“, но стараться все же направлять в нужное русло». Некоторые же уверены — так Арианна переживает не кризис 3-летнего возраста, а появление младшей сестры в семье и просто требует больше внимания от родителей: «Скорее всего это обычная ревность к малышу и таким поведением она хочет привлечь к себе больше внимания», «У нее, может, с появлением сестрички появилась ревность, и таким образом она перетягивает внимание на себя», «Этот кризис от того что появилась вторая дочка. Старшие начинают меняться. У нас точно так же было. Ревность это!».

Стоит отметить, что судя по соцсетям, после рождения второй дочери первую Анна вниманием точно не обделяет. В ее Instagram уже появилось несколько фотографий, на которых актриса гуляет с Арианной, да и вообще заботится о ней.

Очень много мыслей, и слишком мало времени, чтобы ими поделиться тут🙈🤷🏼‍♀️надо тоже успевать отдыхать, пока мои девочки сладко спят👭❤️ запомни: хороший сон— отличная лактация 😂💪🏽🙏🏻

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

29 Авг 2018 в 6:27 PDT Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

26 Авг 2018 в 11:35 PDT Напомним, о своей второй беременности Анна Хилькевич официально объявила 2 апреля. Звезда показала фотографию с округлившимся животиком и призналась, что некоторые поклонники умудрились догадаться даже раньше, чем она сама. Беременность, по словам Анны, проходит непросто. Звезда значительно прибавила в весе, а на последних сроках врач даже запретил ей работать, чтобы избежать стрессов. В результате, роды прошли хорошо. Малышка Мария появилась на свет 20 августа в подмосковном клиническом госпитале «Лапино».

Добавим, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова в августе 2015 года. До этого события они встречались два года. А в сентябре стало известно о первой беременности актрисы. Анна и Артур стали родителями 14 декабря 2015 года. У них появилась дочка Арианна. Актриса, кстати, всегда относилась серьезно к вопросам материнства. Она даже завела видеоблог для тех, кто хотел бы стать мамой. Кроме того, Анна уже признавалась журналистам, что мечтает родить троих детей. О своей семье Анна также рассказала нашему порталу «Летидор» в эксклюзивном интервью.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

15 Июл 2018 в 4:48 PDT Фото: Instagram / @annakhilkevich

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