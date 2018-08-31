Детский сад — испытание для родителей. Дети же хотят общаться и дружить

В Омске несколько лет развивается проект Елены Маркус — детский сад. Она в августе 2018 года открыла шестое по счёту учреждение дошкольного образования.

Бизнесвумен рассказала корреспонденту «АиФ в Омске» , какие сейчас бывают родители и почему детей нужно отдавать в детский сад как можно раньше.

Большой проект

Светлана Казанцева , АиФ в Омске: Елена, дошколятам старого Кировска, можно сказать, повезло. На улице 12-го Декабря открылся большой детский сад, внешне напоминающий сказочный дворец. В районе живёт много молодых семей с маленькими детьми. Это ваши будущие воспитанники?

Елена Маркус: Я открыла детский сад в шестой раз, но на данный момент у меня три детсада. Ранее были садики разного формата, я их расформировала и сделала три крупных детских учреждения. Группы укомплектованы, но мы всё равно делаем набор — страхуемся.

— С какого возраста лучше отдавать ребёнка в детский сад?

— Мы берём самых маленьких — с 10 месяцев, в один год тоже можно. В этом нет ничего страшного. Вообще, чем старше ребёнок, тем тяжелее ему и родителям адаптироваться к детскому саду.

— Десятимесячные крохи совсем же беспомощные…

— Есть разные малыши. Есть карапузы, которые в 10 месяцев ходят, держась за руку, и могут переступать небольшой барьер. Этого достаточно, чтобы ребёнка взять в детский сад. И очень здорово, когда дети начинают развиваться на глазах: учатся ходить, говорить.

— Как быстро дети адаптируются к детскому саду?

— Адаптация ребёнка должна быть выстроена воспитателями очень мягко, щадяще. Я рекомендую день-два походить с 7.30 до 11.00 или 12.00. Далее смотреть по обстоятельствам и состоянию ребёнка — если всё хорошо, то пробовать в игровой форме оставлять его на время тихого часа.

— Тихий час в детском саду обязателен?

— Некоторые дети бурно реагируют на слово «спать», поэтому нужно договариваться с ними, что они просто отдохнут. Они могут взять с собой в спальню мягкую игрушку и уложить её спать, посидеть с ней. Так постепенно малыш за компанию с игрушкой засыпает.

Со взрослыми детками применяется другая стратегия. Они могут не спать, но просто полежать с открытыми глазами, сходить перекусить. Если таких детей несколько, то стоит предложить им порисовать, поиграть в тихие игры.

— Надо чему-то обучать ребёнка перед детским садом? Какие навыки у малыша должны быть?

— От ребёнка, который поступает в детский сад, будь то десятимесячный малыш или двух— или трёхгодовалый, не нужно требовать никаких социальных навыков, потому что всему этому можно научить. Допустим, годовалая кроха ходит в памперсе, но при этом её следует постепенно приучать к горшку. Важно, чтобы родители начали действовать с воспитателями сообща — ребёнок и дома должен стараться ходить на горшок. А то бывают такие ситуации, что в садике малыш на горшок ходит, а дома — нет, и через некоторое время навык утрачивается, приходится начинать всё заново.

Также малыши учатся мыть руки перед едой и после прогулки, собирать игрушки, держать ложку. Дети это быстро запоминают и, приходя домой, удивляют родителей своими умениями.

ОДНА НЕДЕЛЯ — СРОК АДАПТАЦИИ РЕБЁНКА В ДЕТСКОМ САДУ.

— Что порекомендуете родителям, как нужно готовить детей к детскому саду?

— В первую очередь, нужно прийти в детские сад в гости: посмотреть группы, познакомиться с программой обучения и питания, поинтересоваться режимом дня. Если режим дня не совпадает и даже резко отклоняется того, что принят в семье, родителям нужно побеспокоиться о том, чтобы режим дня ребёнка приблизить к детсадовскому.

Ещё одна рекомендация — чаще выходить на улицу с ребёнком, чтобы он учился общаться и играть с детьми. Если в песочнице возникает между малышами конфликт, не надо мамам быстрее бросаться на защиту своего чада. Зачастую достаточно просто откорректировать поведение ребёнка. Не секрет, что в период смены сезонов дети начинают болеть. Исходя из этого, рекомендую повышать иммунитет ребёнка, закаливать его. Посещение бассейна два-три раза в неделю было бы идеальным.

Родители как дети

— Не все мамочки рискуют оставить годовалого малыша надолго.

— Современные мамочки не хотят сидеть дома в декретном отпуске и стремятся как можно быстрее выйти на работу. Также, к сожалению, существуют разводы, и женщины вынуждены становиться полностью самостоятельными. Есть категория женщин, которые, не успев родить, уже ищут подработку на дому. Опять же многие после рождения ребёнка хотят вернуть форму, поэтому ходят на фитнес и в салоны красоты. Такие хотят отдать в детский сад малышей как можно раньше.

Но вместе с этим есть мамочки, которые сидят с детьми очень долго, до четырёх-пяти лет. И в этом возрасте детям очень тяжело адаптироваться к детскому саду, да и маме тоже приходится нелегко. Поэтому я бы рекомендовала начинать водить деток в детсад с одного года, не сидеть дома до трёх-четырёх лет, потому что ребёнку и матери психологически тяжело привыкать к новому режиму дня.

— С кем сложнее договориться: с родителями или детьми?

— Бывают случаи, когда родственники ребёнка просто стоят под дверями, плачут, подглядывают, звонят каждые 10 минут. Если с ребёнком можно договориться, то с родителями и родственниками — практически невозможно. Возникает парадоксальная ситуация: ребёнок прошёл адаптацию, уже готов оставаться в детском аду и заниматься, общаться, а родителям кажется, что малышу в саду плохо. И такие дети возвращаются домой. А когда начинается школьная пора, наступает самый сложный период — дети не социализированы, им очень тяжело привыкнуть к новому режиму и учёбе, в то же время они очень хотят заниматься, дружить, общаться — делать то, чего им не хватало.

— Есть родители, которые считают: раз они платят большие деньги за детский сад, то имеют право диктовать воспитателям, что делать. Они полагают, что у их детей должно быть всё самое лучшее. Как вы выходите из этой ситуации?

— С одной стороны, родители правы. Платя деньги, они требуют, чтобы воспитатели уделяли ребёнку максимум внимания. Мы так и делаем. На период адаптации — от одного до четырёх дней — ребёнку выделяется отдельный педагог. После этого такая опека перестаёт быть нужной. Малыш активно включается в занятия, играет с другими детьми, делает зарядку, бегает и прыгает на улице, создаёт поделки, чтобы показывать их маме.

Так что, когда родители требуют, чтобы к ребёнку было повышенное внимание, с ними нужно согласиться, но уточнить, что это будет до тех пор, пока малышу на самом деле нужна такая опека.

Обратная сторона медали

— Вы общаетесь с другими директорами частных детских садов?

— Почему-то сложилась ситуация, что директора детских садов друг друга знают, уважают, даже дружат, но не желают обмениваться опытом. Да, мы собираемся на совещаниях, конференциях, но нет ощущения, что мы делаем общее дело.

Мне очень хочется общаться с ними, делиться наработками, организовывать мероприятия, обсуждать какие-то проблемы и вопросы. Хочется, чтобы мы стали сообществом, высказывали общее мнение и могли вступать в диалог с городскими и региональными властями. Это сообщество очень нужно, по одиночке мы бессильны.

— Конкуренция есть?

— Конкуренция сильная, но она нужна, чтобы не стоять на месте. Нужно развиваться, тем более что есть куда расти. Я не боюсь конкуренции. Когда я смотрю на других директоров частных детских садиков, на то, что они делают, то восхищаюсь ими. Они — молодцы!

— Сталкивались с недобросовестной конкуренцией?

— Приходилось. В Интернете периодически появляются негативные комментарии о моих детсадах. Раньше сильно переживала по этому поводу, а сейчас успокоилась. Сначала думала, что это родители пишут плохие отзывы, собирала родительские собрания, чтобы прийти к соглашению, снять негатив. Но потом поняла, что нас в Сети просто троллят.

— К вопросу о развитии вашего дела: планируется набор детей с особенностями развития?

— Скажу честно, я с такими детками не работала никогда, но интересовалась. Единственное, что меня останавливало от создания такой группы, — это специальные условия для особенных детей: нужны другое освещение, доступ в помещения и пр.

При тех условиях, что созданы сейчас в саду на 12-го Декабря, я могу взять по три-четыре ребёнка в каждую группу, не больше.

Чтобы организовать полноценную группу детей с особенностями развития, мне нужно войти в государственную программу, организовать государственно-частное партнёрство. Пока не знаю, как это сделать.