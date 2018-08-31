Почему россиянки не хотят иметь детей

В Южной Корее выросло поколение Сампо. Так называют женщин, которые сознательно отказываются от секса, брака и детей. Дамы занимаются своей карьерой, встречаются с друзьями, ходят на шоппинг и заводят кратковременные романы. Семья и потомство для них это «трудности», «несвобода», «добровольное рабство».

Это явление имеет социальные причины. Несмотря на выдающиеся успехи в экономике, Южная Корея остаётся страной с патриархальным укладом жизни. Женщины работают наравне с мужчинами, но домашние дела и забота о детях всё равно остаются на них. Многие дамы, вкусившие свободу, просто не хотят вешать на себя столь тяжёлый балласт.

Ещё одна причина кроется в особенном менталитете азиатов (корейцев, японцев, китайцев). Они преданы работе и начальнику, как отцу родному. Готовы умереть за офисным столом. Эти качества диссонируют с ролью матери младенца. Женщинам приходится выбирать — семья или работа.

В России также всё больше молодых людей отказываются становиться родителями. В социальной сети Вконтакте крупнейшее сообщество бездетных «Подслушано Чайлдфри» насчитывает более 57 тыс. человек. Подобных групп в сети несколько десятков.

«Я просто хочу спокойной жизни, где меня никто не будет трогать и донимать, и понимаю, что ребёнок будет мне только мешать. Я понимаю, что скорее всего я со своим характером забью на воспитание и не смогу сделать из него достойного человека, и вообще мне всё это быстро надоест, и я захочу побыть одна. Да и не факт, что вообще полюблю этого человека, мне не каждый нравится, могу и вовсе возненавидеть за то, что он шумит и заниматься любимым делом мешает», — объясняет отказ от детей девушка, пожелавшая остаться анонимной.

«На мне вот тоже видима природа дала сбой. Так как детей не хочу вообще! И не хочу чтобы девушка рожала. Так как, правда, есть много интересных вещей, которые можно и нужно пробовать и узнавать. А дети помешают этому. И если у меня девушка будет бесплодной, то это ещё плюс. Не надо будет о защите думать», — пишет пользователь Денис Нестеров.

В другом сообществе под названием «Чайлдфри» подобрано много иллюстраций, где младенцы выставлены в негативном свете. В фотоальбоме «Наглядно» опубликованы десятки фотографий. На них изображены дети с размазанной по лицу едой, испачканные обои, рассыпанная по полу мука, разрисованный маркером ноутбук. Под каждым изображением — десятки комментариев из разряда «зачем люди добровольно соглашаются на этот ужас».

Отказ от деторождения уже даёт свои плоды. В России стремительными темпами падает рождаемость. По данным Росстата, в 2017 году её уровень снизился на 10,7%. По подсчетам ведомства, за год в стране родились примерно 1,69 млн детей, что более чем на 203 тыс. меньше, чем в 2016-ом. По этому показателю 2017-й оказался худшим годом последнего десятилетия. Естественная убыль населения составила 134,4 тысячи человек.

News.ru обратился к специалисту с просьбой рассказать об основных причинах нежелания современных молодых людей быть родителями. Психолог-консультант, ведущая психотерапевтических групп Ирина Коробова высказала неожиданную мысль: зрелый, психологически здоровый человек не имеет настойчивого желания завести детей. Он живет по принципу «есть дети — хорошо», «нет — тоже хорошо».

Категорический отказ от деторождения имеет несколько причин. Во-первых, психологическая травма, пережитая в детстве.

— Может у человека сама по себе процедура деторождения связана с чем-то травматическим. Например, в детстве услышал человек историю о том, как женщина погибла в родах. Сама история забыта, но страх остался, — рассуждает Ирина Коробова.

Ещё возможный вариант — в детстве ребенка заставляли сидеть с младшим братом, а то и с несколькими. Такой человек уже «нанянькался» и просто не хочет этих трудностей, которые пережил в детстве.

Популярная причина добровольного отказа от деторождения — человек сам ещё ребенок. Психологическая незрелость может затянуться и до 40 лет. Когда человек сам ещё не вырос, для него дети будут конкурентами.

Свято место пусто не бывает. Возможно, если вы не хотите ребенка, его место в вашей жизни уже занято кем-то другим или чем-то.

— Это может быть муж или работа, или хобби. Такое часто бывает у людей, которые занимаются серьёзной творческой работой. Она требует очень много сил, эмоций. Ребёнка в такой образ жизни сложно втиснуть, — рассказывает Ирина Коробова.

Ещё одной причиной нежелания иметь детей психологи считают глубинные страхи. Человек просто боится что-то менять в своей жизни, он привык к определённому жизненному укладу и следует ему.

— Любой выбор конкретного человека, в конкретных обстоятельствах именно его жизни может быть невротическим. Это касается не только наличия детей, но и выбора профессии, автомобиля, пищевых предпочтений, — резюмирует психолог-консультант, бизнес-тренер Евгений Яковлев

Если вас беспокоит нежелание иметь детей — обратитесь к психологу, он выявит истинные причины. Живёте без детей и радуетесь — продолжайте в том же духе. Мнение окружающих в вашей жизни не имеет значения.