Без денег и с детьми. Как открыть свое дело, будучи трижды мамой?

Чтобы чаще бывать со своими детьми, Мария Калашникова открыла в 2011 году детский развивающий центр в Казани. Причём грант на развитие своего социального бизнеса она получила во время третьей беременности. Сейчас у Марии два центра, в одном из которых работает еще и детский сад. О том, как можно быть многодетной мамой и успешной бизнесвумен, она рассказала «АиФ-Казань»

Стоит только захотеть

«Легко сейчас рассказывать о том поворотном моменте, — вспоминает Мария Калашникова, — а в тот момент было непросто. Беременность не лучшее время для принятия стратегических решений в бизнесе. Мне предстояло перейти на качественно новый уровень: от самостоятельного выполнения текущих дел к управлению. Это стало серьёзным вызовом, и я его приняла».

В Казань Мария приехала из Ухты (Республика Коми) вслед за своим мужем. До переезда в Казань работала руководителем отдела рекламы, а потом коммерческим директором в издательстве. Трудилась очень много и напряжённо. Настолько, что старшая дочь практически всё своё детство проводила с бабушками или в детском саду.

В Казань молодая женщина приехала беременная второй дочкой и с твёрдым решением, что прежний ритм ей не подходит, она хочет больше времени уделять семье и детям. Полный рабочий день в офисе не вписывался в новые представления, но и домом ей, маме с активной жизненной позицией, тоже не хотелось ограничиваться. Хотелось найти такое дело, чтобы она всегда могла брать детей с собой.

Идея родилась во время развивающих занятий, куда Мария ходила вместе со старшей дочкой. Почему бы не организовать своё пространство, где хорошо мамам и детям? Тем более что детские «развивашки» — тот самый случай, куда всегда уместно взять ребёнка. Прошла обучение методике раннего развития детей.

«Есть те, кто ругает государство. Но меня оно всегда поддерживало, никто палки в колёса не вставлял, — признаётся Мария. — Первое, что я сделала для запуска своего дела, — обратилась в районный центр занятости за субсидией и получила 60 тысяч рублей. Этого оказалось достаточно, чтобы купить ковёр, столики, пособия и игрушки. Начала работать, вместе со своими детьми раздавала листовки, приглашала к себе на занятия, а через две недели ко мне пришла моя первая группа годовалых малышей. Под занятия арендовала помещение с почасовой оплатой в ДК Химиков».

Через какое-то время в одном из деловых журналов мама увидела информацию о начале приёма заявок на конкурс грантов в сфере социального бизнеса. Отправила заявку. В день, когда узнала о своей третьей беременности, пришла новость о том, что её проект выиграл грант в размере 600 тысяч рублей. Так настало время масштабироваться.

По словам Калашниковой, сегодня столько возможностей для развития и она тому реальный пример. Свою идею реализовывала без первоначального капитала, с маленькими детьми на руках. Помех для воплощения своих замыслов нет, считает она, надо просто брать и делать.

У развивающих центров и частных детских садов, по мнению Марии, хорошие перспективы: «Большим подспорьем для родителей, которые вынуждены работать, являются как раз частные детсады, где ребёнку уделят больше внимания, чем в переполненных группах муниципальных детсадов. В частных дошкольных учреждениях воспитатель имеет больше возможностей повлиять на ребёнка своей личностью, примером позитивного отношения к жизни, терпением, милосердием, добротой. То же самое касается развивающих занятий, они дают большой эффект в развитии детей. Не каждая мама готова организовать ребёнку такое самостоятельно. Но все мы хотим, чтобы дети с удовольствием учились и интересно проводили время».

Без отрыва от семьи

Трёхлетнюю дочку Веру молодая мама везде брала с собой, какие бы вопросы ни решала. И когда ехала в налоговую, и когда отправлялась закупать игрушки и канцтовары, и когда проводила занятия. Обеим это нравилось. Дочка видела жизнь, брала пример с мамы, училась помогать и незаметно для себя осваивала навыки деловой жизни. Сейчас Вере 10 лет, и Мария говорит, что дочь запросто сможет не то что занятие с малышами провести, а даже организовать детский клуб с разными направлениями. На большинстве занятий в центре может присутствовать взрослый и вместе выполнять задания с ребёнком — рисовать, петь, изучать английский или играть в шахматы. Ведь потом так здорово вспомнить, что узнали нового, вместе спеть то, что услышали.

«Как мне удаётся совмещать материнство и работу? — рассуждает мама-предприниматель. — Я просто всегда мечтала это не разделять, а создать для себя такие условия, где всё происходит одновременно. У меня нет понятий «работа» и «выходной». Отдыхать от чего? Я всё время живу. И по большей части счастливо. В жизни много всего: большой дом, трое детей, муж, детсад и два центра, множество идей, которые ждут своего часа. Поэтому ответственно подхожу к восстановлению сил. Для меня это восьмичасовой ночной сон, ранний подъём, пробежка в лесу, поход на воскресную службу в храм. Во многом меня поддерживает муж, и это тоже добавляет энергии. Домашние дела выполняем вместе со всеми дочерьми. У мужа с недавних пор появилось хобби — готовить. Это очень радует!»

В минуты сомнений

Частный детский сад Мария приобрела год назад. Сделала это, можно сказать, в интересах детей: её младшая дочь не посещала дошкольные группы. Когда он появился, хозяйка в полной мере ощутила, что такое социально ответственный бизнес и почему люди с большей охотой занимаются любым другим предпринимательством.

«По сути, наравне со своими детьми ты растишь и воспитываешь ещё 15 — 20 других ребят, в том числе и особенных по состоянию здоровья, — говорит она. — Я несу за них ответственность, пока их родители на работе. Дети приходят к нам, как себе домой. Я вижу, что эта среда, которую ты создаёшь, нужна и полезна детям. Плечом к плечу со мною трудятся очень ценные люди, и я очень благодарна каждому из сотрудников, что они так много дают детям. Всё, что появляется нового в нашем клубе и садике, придумывается на собраниях, есть эффект синергии. А потом каждый педагог воплощает эти идеи, сохраняя при этом свою индивидуальность. Я за то, чтобы человек делал в жизни то, что ему нравится, то, что любит делать. Тогда он сможет принести максимальную пользу своей жизнью другим людям».