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13-летний ребенок умер при странных обстоятельствах в Ленинградской области
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13-летний ребенок умер при странных обстоятельствах в Ленинградской области 

РИА «ФедералПресс» 36 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Кингисеппском районе Ленобласти случайные прохожие нашли тело 13-летнего мальчика. Как сообщает портал «Невские новости», труп ребенка был обнаружен около 22 часов в частном доме на улице Портовая. Здесь школьник проживал вместе с 55-летним отчимом и 34-летней матерью. Как уточняют следственные органы, версию о криминальной смерти предстоит проверить. Для этого тело мальчика забрали на судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас следователи ведут допрос безутешной матери. В случае, если вина кого-то из родителей будет доказана, им грозит тюремный срок. Состояла ли семья на учете в органах опеки, также не сообщается.
Ранее «Федерал Пресс» сообщал, что в Ленобласти специалисты отмечают высокий уровень смертности. Так, за 8 месяцев 2018 года в регионе появилось на свет около 7 тысяч младенцев, при этом умерло более 12 тысяч человек.
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