13-летний ребенок умер при странных обстоятельствах в Ленинградской области

В Кингисеппском районе Ленобласти случайные прохожие нашли тело 13-летнего мальчика. Как сообщает портал «Невские новости», труп ребенка был обнаружен около 22 часов в частном доме на улице Портовая. Здесь школьник проживал вместе с 55-летним отчимом и 34-летней матерью. Как уточняют следственные органы, версию о криминальной смерти предстоит проверить. Для этого тело мальчика забрали на судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас следователи ведут допрос безутешной матери. В случае, если вина кого-то из родителей будет доказана, им грозит тюремный срок. Состояла ли семья на учете в органах опеки, также не сообщается.