Встречаем новую коллекцию кукол «Сказочный патруль» — «Волшебное супер-шоу»

На полках детских магазинов страны уже появилась новая коллекция кукол «Сказочный патруль» — «Волшебное супер-шоу». Образы девочек бережно перенесены из любимой детьми серии «Как стать звездой», где подруги исполняют со сцены заводную песню.

Все четыре куклы полностью повторяют экранный образ девочек-волшебниц. Яркие, сшитые вручную костюмы, необычные прически, уникальные аксессуары. Все куклы имеют шарниры, позволяющие детям спокойно менять позы героинь и разыгрывать с ними живые сценки из мультфильма.

Варя, Маша, Аленка и Снежка из коллекции «Волшебное супер-шоу» уже ждут вас на полках детских магазинов страны. Яркая и красивая упаковка, восхитительное качество и высокая прочность делает кукол самым желанным подарком для любой девочки. И, конечно, новую коллекцию уже можно приобрести в любимом магазине игрушек «МУЛЬТ»!

Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.

Интересное по теме: «Сказочный патруль» в финале конкурса «Главные герои-2018»