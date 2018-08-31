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Встречаем новую коллекцию кукол «Сказочный патруль» — «Волшебное супер-шоу»
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Встречаем новую коллекцию кукол «Сказочный патруль» — «Волшебное супер-шоу» 

Tlum.ru 24 минуты назад
Фото: Tlum.ru
На полках детских магазинов страны уже появилась новая коллекция кукол «Сказочный патруль» — «Волшебное супер-шоу». Образы девочек бережно перенесены из любимой детьми серии «Как стать звездой», где подруги исполняют со сцены заводную песню.
Все четыре куклы полностью повторяют экранный образ девочек-волшебниц. Яркие, сшитые вручную костюмы, необычные прически, уникальные аксессуары. Все куклы имеют шарниры, позволяющие детям спокойно менять позы героинь и разыгрывать с ними живые сценки из мультфильма.
Варя, Маша, Аленка и Снежка из коллекции «Волшебное супер-шоу» уже ждут вас на полках детских магазинов страны. Яркая и красивая упаковка, восхитительное качество и высокая прочность делает кукол самым желанным подарком для любой девочки. И, конечно, новую коллекцию уже можно приобрести в любимом магазине игрушек «МУЛЬТ»!
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