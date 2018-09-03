Сын Сергея Лазарева пошел в детский сад

Подписчиков умилило фото ребенка с цветами.

Сегодня, 3 сентября, четырехлетний сын Сергей Лазарева впервые пошел в детский сад. Звездный папа поделился теплым фото своего Никиты с букетом цветов. Сергей Лазарев посвятил сыну трогательный пост в Instagram.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

3 Сен 2018 в 12:53 PDT В детский садик))) Малыш, как же быстро бежит время)) ты такой взрослый! Не успею моргнуть глазом, поведу в 1 класс) наслаждайся детством, дурачься, смейся, веселись, познавай, не бойся ничего и никого! У тебя все получится! Люблю!❤️

— трогательно подписал фото Сергей Лазарев.

«Какой же он милый 😚😌», «Радость и солнце! Будь счастлив», «Какой же Никитка у вас сладкий😍 милашка😍😇», «Самый очаровательный мальчик!)», «Удачи в детском садике! Какой славный малыш:) Счастья ему:)», «Солнечный мальчик☀️😍❤️», «Просто сладенький пирожочек😊😊😊», — прокомментировали поклонники певца в Instagram.

А еще звездный папа сделал забавный коллаж из своего детского фото и снимка сына. Большинство поклонников отметило, что сходство определенно есть. Некоторые уверены, что Никита — копия своего звездного папы.

Сын Сергея Лазарева уже пошел в детский сад, хотя еще несколько дней назад они вместе плескались в море в Греции. Певец показал, как провел последний день отпуска с Никитой.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

31 Авг 2018 в 9:36 PDT Последний день лета и отпуска провели на море! А завтра уже осень, первый рабочий день — концерт! Прекрасно отдохнули и зарядились энергией и солнцем! Теперь кому-то в садик, а кому-то на сцену. Прекрасная Греция, спасибо!

— подписал фото артист.

«Идеальный папа! Все бы были такие, а то многие горазд воспитывать/играть «с дивана»; «Какие же вы милые»; «Прелестно и так трогательно! Удачи вам обоим»; «Какой милый папочка»; «Вот именно для такой любви должны рождаться дети, именно для такой-трогательной и милой, когда папа рядом, когда папа все умеет и все может, когда папа хочет проводить свое время с ребенком, потому что любит его», — отреагировала аудитория в Instagram.

Кстати, в апреле нынешнего года во время своего концерта в Москве, Сергей Лазарев решил показать поклонникам уникальные архивные видеоролики с участием маленького сына. На одних кадрах артист кормит ребенка из бутылочки, на других малыш увлеченно играет с собакой, учится ползать и делает первые шаги.

Спасибо моему сыну Никите — это все о нем и для него! Он главный мой вдохновитель!

— эмоционально написал артист в личном блоге.

К слову, четырехлетний Никита, кажется, уже выбрал себе будущую профессию. Мальчик сообщил папе, что хочет стать гитаристом. Звездный папа практически не удивился такому решению.

Ты гитаристом будешь, Никит?

— спросил звездный отец у сына.

Мальчик уверенно подтвердил догадку своего папы.

«Ты в эпицентре жизни моей…» ❤️ #N #никитасергеевич #Лазаревы #ПапаСын

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

25 Июл 2018 в 7:42 PDT Отметим, что впервые лицо мальчика Сергей показал 31 декабря, в преддверии Нового года, на своей странице в Instagram. До этого момента певцу даже иногда приходилось снимать номера в отелях под чужими фамилиями, чтобы Никита мог навещать папу во время гастролей. Теперь же звездный отец с радостью рассказывает о своем мальчике и делится снимками и видео в личном блоге.

Вместо тысячи слов…😂 счастье моё) хохотунчик) #Лазаревы #папасын #счастье #СергейЛазарев #никитасергеевич #отпуск @eloundapeninsula

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

23 Авг 2018 в 8:25 PDT Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

18 Авг 2018 в 10:29 PDT Фото: Instagram @lazarevsergey