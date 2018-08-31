Школьная мода: красота без ущерба удобству

В школах Санкт-Петербурга начало учебного года отметят в субботу, 1 сентября. У родителей остался всего день, чтобы выбрать школьную форму своим детям, сообщает телеканал «МИР 24» Лена Петревска.

Вероника уверена — она уже взрослая и разбирается в школьных трендах. Например, края рюкзака должны быть скругленными. Но мама с выбором дочери не согласна. У рюкзака жесткая спинка, да и положить много учебников в него не получится. Лучше найти ортопедическую модель. «Давай посмотрим еще вот этот рюкзачок. Он больше, у него есть светоотражатели», — предлагает Любовь Романова

В отделе канцтоваров понимаешь, что мода существует даже на пеналы. Тут чем больше отделений — тем лучше. Еще пенал должен быть ярким. При выборе обуви для школы мнения мамы и дочки совпали. Купили удобные, модные мокасины. Такие носят старшеклассницы.

На выбор формы нужно больше времени. Самый популярный цвет среди петербургских школ — синий. Мама смотрит на удобство и состав ткани, дочка на модель. От платья ни одна девочка не откажется. Остановили выбор на классической модели.

«Упор делаем на цену и на то, чтобы одежда не стесняла движений, чтобы ребенок чувствовал себя в школе раскрепощенным, ведь он будет носить эту одежду целый день», — говорит покупательница Любовь Романова.

«Я довольна, но все равно к новому году выпрошу у мамы штанишки и рюкзак новый», — поделилась планами ученица 4 класса Вероника Романова

Покупки обошлись в 10 тысяч рублей. Между модой и удобством мама и дочка нашли «золотую середину».

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