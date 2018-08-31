На ЧМК поздравили первоклассников с Днём знаний

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») накануне Дня знаний устроил праздник для детей металлургов, которые в этой году пойдут в первый класс. На торжестве присутствовали 563 первоклассника.

Традиции торжественно отмечать поступление детей металлургов в школу исполнилось 20 лет. В этом году во Дворце культуры ЧМК для ребят, их мам и пап провели театрализованное представление с конкурсами, призами и играми. Свои лучшие номера продемонстрировали вокальные и танцевальные коллективы Дворца.

Кроме того, каждый первоклассник получил подарок от ЧМК — школьный рюкзак с набором канцелярских принадлежностей, в который вошли папка для бумаг, пластилин, карандаши, пенал и акварельные краски. В оформлении рюкзаков отдали дань доброй советской классике, любимой не одним поколением россиян. Мальчики получили голубые рюкзаки с изображением героев мультфильма «Ну, погоди!», а девочки — розовые рюкзаки с изображением героев мультфильма «Котенок по имени Гав».

Взрослые тоже не остались без подарков: согласно Коллективному договору комбината родители первоклассников могут оформить дополнительный выходной день для того, чтобы проводить ребенка на первый в его жизни урок.