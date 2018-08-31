Свекровь наорала на решившую завести ребенка Пьеху

Эдите Пьехе идет 82-й год. Она до сих пор живет интересной, насыщенной жизнь. А помогают ей дочь Илона Броневицкая и внуки — Стас и "Я могла бы родить намного раньше (я вышла замуж в 19 лет), но некому было ребенка подкинуть в гастроли, вздыхает Пьеха. — Мое материнство состоялось только благодаря хорошей актрисе -была такая Алла Ивановна Ким, танцовщица. Она мне часто говорила: «Дитуля! Мне 41 год, я наконец решила уйти со сцены и родить ребенка для самой себя». А я сидела и думала: и мне, что ли, ждать до 40? Я ведь могу уже родить. Но кому я подкину дите?"

"И тут я включила все свои энергетические таланты и свекровь уговорила, — продолжает Пьеха. — Причем, даже повышая голос, Эрика Карповна возмущалась: «Я больная я не смогу воспитывать ребенка, ты будешь уезжать». — «Мама этот 9 ребенок вам предлит жизнь этот ребенок ваш будет. И вы, будете его любить больше чем ваших сыновей». — «Ну ладно я попробую».

"С моей стороны это была атака, но не хамство, — уверна Эдита Станиславовна. — И я в 23 года родила свою доченьку. И она, конечно, стала бабушкиной дочкой. И даже имя ей дала бабушка. Я хотела дочь назвать Беата, будучи под впечатлением от кинофильма, где красивая актриса Беата Тышкевич снималась. Но Эрика Карповна (а она латышка) говорила: «Нет, мне нравится имя Илона. В Латвии это распространенное имя». — «Ваша воля». До 8 месяцев я была с Илонкой, а потом до 15 лет она жила с бабушкой. И поэтому все основное, все хорошее, что она получила в жизни, — от бабушки и дедушки".

"В ее детстве не было таких моментов, когда я ее своим примером чему-то научила. Это участь детей артистов", — цитирует Пьеху газета «Большая Москва»,