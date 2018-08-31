Саратовским первоклассникам покупают букеты из роз и фломастеров

Сегодня в саратовских цветочных салонах ажиотаж. Родители выбирают букеты своим детям для праздничной школьной линейки на 1 сентября. Самые придирчивые покупатели — мамы первоклассников. Именно они просят у дизайнеров-флористов составить какие-нибудь необычные цветочные композиции.

Ольга Букина работает в салоне цветов «Вивальди». По ее словам, одними цветами дело не ограничивается: «Необычные букеты, например, с декоративными фруктами, яблоками или есть еще в школьной тематике — среди цветов буквы, фломастеры и линейки».

Как правильно выбрать букет для первоклассника?

Дизайнеры напоминают родителям, что за всей цветочной композицией должно быть видно, прежде всего, самого ребенка. Букет для первоклассников желательно покупать не очень большой, зато очень яркий, чтобы цветы красиво смотрелись на фотографии и не закрывали собой школьника. За несколько дней перед 1 сентября, многие саратовцы заметили, что розы и хризантемы подорожали. Цены на эти самые популярные у родителей цветы выросли на 10-20 рублей. Сами дизайнеры-флористы, говорят, что собрать букет можно и за сто с лишним рублей. В среднем, яркий букет из разных цветов небольшого размера обойдется родителям школьников в сумму от 600 до 800 рублей.

Анна Грачева в этом году в первый класс поведет свою старшую дочь. На родительском собрании в гимназии решили, что дети будут без букетов, но с одной розой. И из них уже на праздничной линейке составят большую цветочную композицию для преподавателя.

"Зачем много разных букетов, лучше один красивый. Как раз будет тридцать три розы. И учителю не надо думать, куда деть кучу букетов, и как все это донести до дома".

Сейчас в нашей стране 13 миллионов школьников, семьдесят процентов из них на праздничную линейку планируют идти с цветами. По оценкам экспертов, общая прибыль флористических магазинов по всей стране за День знаний составит примерно три миллиарда рублей. Правда, последнее время в стране стала популярна акция «Дети вместо цветов». Это когда родители не покупают букет, а делают денежные взносы в различные благотворительные фонды, на помощь больным детям. В Челябинске в этом году пройдет акция «Няни вместо цветов». Местные общественники предложили родителям не тратиться 1 сентября на цветы для учителей, а купить по букету от класса. Остальные средства — пожертвовать на оплату труда восьми нянь. Они круглосуточно присматривают и ухаживают за сиротами в больницах.