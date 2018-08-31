Дмитрий Маликов назвал инициатора появления нового ребенка в семье

И рассказал о реакции дочери на новость о скором появлении брата.

В январе певец, композитор и продюсер Дмитрий Маликов официально рассказал о рождении у него второго ребенка. По данным СМИ, малыш появился на свет благодаря суррогатной матери в одной из клиник Санкт-Петербурга. С тех пор, интерес к теме появления нового малыша в семье Маликовых не утихает, да и сам артист с удовольствием общается с прессой и подписчиками о ребенке. Так, на днях певец рассказал, кому же все-таки первому в его семье пришла идея вновь родить и вырастить малыша.

Я очень долго ждал появления у меня еще одного ребенка, долго к этому стремился и всячески сподвигал к этому мою супругу. Скажу вам больше — это вообще была моя идея, и я сумел ее воплотить,

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)

9 Июл 2018 в 1:57 PDT По словам артиста, скорым появлением еще одного ребенка в семье была больше всего удивлена дочь Стефания. Просто девочка не знала о грядущих изменениях почти до рождения братика: «Дочь Стефания, конечно, была ошарашена новостью о рождении ребенка и появлении у нее брата. Мы не говорили ей про беременность до последнего момента, хотя и не ждали какой-то плохой реакции. Напротив, я очень хотел, чтобы она обрадовалась. Так и вышло — Стефания заплакала. Но это были слезы счастья».

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)

31 Янв 2018 в 12:38 PST Кстати, заботиться о Марке в основном, жена Дмитрия Елена . Однако ей обязательно помогает няня, которая когда-то воспитала Стефанию, а также младшая сестра певца Инна. Добавим, певец порадовал публику новым видеоклипом на песню «Последний романтик» в конце мая. Дмитрий снял в работе и своего маленького сына Марка — малыш появляется на нескольких кадрах в финале видеоряда.

Напомним, 29 января Дмитрию Маликову исполнилось 48 лет, а мальчик появился на свет накануне праздника — 24 января. У Елены и Дмитрия Маликовых есть также одна общая дочь — Стефания. Девушке уже 18 лет — она родилась в феврале 2000 года. Сейчас Стефания учится в МГИМО на факультете журналистики, в который она поступила в прошлом году. У 54-летней Елены также есть дочь от прошлого брака Ольга Изаксон.

Фото: Instagram / @dmitriy_malikov

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