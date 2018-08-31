Юная американка превратилась в мальчика и подбила мачеху стать отцом

Американка решилась стать мужчиной после того, как ее падчерица захотела превратиться в мальчика. Их историю рассказало издание Daily Mail.

Спенсер Хэнсон (Spencer Hanson) родилась в городе Канзас и росла в христианской консервативной семье. Она признается, что с детства знала, что оказалась девочкой по ошибке. В 19 лет она осознала свою нетрадиционную ориентацию, а в 2008 году женилась. У супруги уже было два ребенка от первого брака, а Сенсер родила еще двоих, воспользовавшись донорством спермы.

Во время первой беременности Спенсер страдала от гендерной дисформии, но боялась признаться родным, что хотела бы стать мужчиной. У нее хватило смелости на это только после того, как ее девятилетняя падчерица Баб заявила, что хочет стать мальчиком и начала гормональную терапию.

С тех пор Спенсер начал принимать тестостерон, удалил грудь и матку. Он ведет блог «Становясь отцом» и не перестает благодарить Баб: «Если бы не ее решение, я бы покончил с собой, так я ненавидел свое тело и был в депрессии». Та же передумала и начала обратную трансформацию в девочку. Спенсер уверяет, что они растили детей «без гендерных предрассудков», поэтому они без проблем начали звать его отцом.