Ещё
как подготовить первоклассника у учёбе?
Далее:
Читайте также:
Ещё

как подготовить первоклассника у учёбе? 

АиФ Пермь 57 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Сын идёт в первый класс. Как правильно ввести ребёнка в образовательный процесс и избежать стресса?
«Задача родителя первоклассника — привить ребёнку любовь к учёбе. И здесь нужно отказаться от критики. Ребёнок, идущий в школу, и так находится в состоянии стресса. Это новая жизнь по новым правилам. Чтобы поддерживать внутренний настрой ребёнка на учёбу, необходимо постоянно его хвалить. Причём не только за отметки, но и за то, что он сам собрал портфель или признал свои ошибки, — отвечает педагог-психолог Республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Юлия Живилова. — Нужно учитывать темперамент и уровень способностей ребёнка, не требовать, чтобы он был отличником во всех областях. Даже если он не успешен в учёбе, давить на него нельзя. Если первоклассник столкнулся с трудностями, обратитесь к педагогу-психологу. Их в Коми — около 300 человек».
АиФ Пермь: последние новости
В пермском зоопарке две самки пятнистого оленя принесли потомство На федеральном канале показали историю пермячки, разлучённой с детьми Как заготовить кабачки?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов8
Климова решилась на шокирующую откровенность3
Звезды, любящие выкладывать пикантные фото в Сеть1
Бледанс осудили за новую беременность30
7 способов похудеть после отпуска1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
07:57
Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе
Звёзды Красота
04:44
Российские актрисы в пикантных бикини
Звёзды Красота
11:39
Привычные сочетания продуктов опасны для здоровья
Еда
05:48
Звездные сынки, которые оттесняют отцов
Звёзды Дети
00:33
Климова решилась на шокирующую откровенность
Звёзды
01:40
Бледанс осудили за новую беременность
Звёзды
03:30
Где купить и как выбрать букет на 1 сентября
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение