как подготовить первоклассника у учёбе?

Сын идёт в первый класс. Как правильно ввести ребёнка в образовательный процесс и избежать стресса?

«Задача родителя первоклассника — привить ребёнку любовь к учёбе. И здесь нужно отказаться от критики. Ребёнок, идущий в школу, и так находится в состоянии стресса. Это новая жизнь по новым правилам. Чтобы поддерживать внутренний настрой ребёнка на учёбу, необходимо постоянно его хвалить. Причём не только за отметки, но и за то, что он сам собрал портфель или признал свои ошибки, — отвечает педагог-психолог Республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Юлия Живилова. — Нужно учитывать темперамент и уровень способностей ребёнка, не требовать, чтобы он был отличником во всех областях. Даже если он не успешен в учёбе, давить на него нельзя. Если первоклассник столкнулся с трудностями, обратитесь к педагогу-психологу. Их в Коми — около 300 человек».