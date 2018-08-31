В Аркадаке оштрафовали безработную мать-алкоголичку, чтобы она лучше заботилась о детях

Пять тысяч рублей штрафа назначил суд Аркадака Саратовской области 43-летней местной жительницей. Ее признали виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

На суде выяснилось, что не имеющая работы и средств женщина злоупотребляет спиртным, распивает в компании посторонних в доме, где находятся ее маленькие дети. Нерадивая мать не уделяет им внимание, из-за чего они часто страдают от инфекционных, простудных и других заболеваний.

Чтобы заставить мать заботиться о детях, ей присудили штраф в пять тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.