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В Аркадаке оштрафовали безработную мать-алкоголичку, чтобы она лучше заботилась о детях
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В Аркадаке оштрафовали безработную мать-алкоголичку, чтобы она лучше заботилась о детях 

САРАТОВ24 + ещё 1 10 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Пять тысяч рублей штрафа назначил суд Аркадака Саратовской области 43-летней местной жительницей. Ее признали виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
На суде выяснилось, что не имеющая работы и средств женщина злоупотребляет спиртным, распивает в компании посторонних в доме, где находятся ее маленькие дети. Нерадивая мать не уделяет им внимание, из-за чего они часто страдают от инфекционных, простудных и других заболеваний.
Чтобы заставить мать заботиться о детях, ей присудили штраф в пять тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.
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