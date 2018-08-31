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В Магнитогорске оборвавшиеся качели выбили ребенку зубы
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В Магнитогорске оборвавшиеся качели выбили ребенку зубы 

Уральский меридиан + ещё 1 42 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
Происшествие случилось на прошлой неделе в Магнитогорске, 9-летняя девочка раскачивалась на качели, как оборвалась одна из цепей. Ребенок упал, а следом ей на лицо упало деревянное сидение, в результате чего у девочки выбито три передних зуба и рассечена губа. Пострадавшую увезли в больницу.
«Она испытала сильный стресс, очень плохо спала. В ЖРЭУ нам лишь только выразили сожаления, а когда пришли домой качели, которые были на цепях — срезаны», — цитирует портал «u24.ru» маму пострадавшей девочки.
По словам горожан, подобное на таких качелях происходит не впервые — цепи рвутся постоянно.
Фото с сайта bestforhome.ru.
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