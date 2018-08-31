В Магнитогорске оборвавшиеся качели выбили ребенку зубы

Происшествие случилось на прошлой неделе в Магнитогорске, 9-летняя девочка раскачивалась на качели, как оборвалась одна из цепей. Ребенок упал, а следом ей на лицо упало деревянное сидение, в результате чего у девочки выбито три передних зуба и рассечена губа. Пострадавшую увезли в больницу.

«Она испытала сильный стресс, очень плохо спала. В ЖРЭУ нам лишь только выразили сожаления, а когда пришли домой качели, которые были на цепях — срезаны», — цитирует портал «u24.ru» маму пострадавшей девочки.

По словам горожан, подобное на таких качелях происходит не впервые — цепи рвутся постоянно.

Фото с сайта bestforhome.ru.