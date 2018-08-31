Нужно ли закаливать детей с рождения?

Кто-то боится понижать воду на полградуса при купании малыша, боясь простудить его, а кто-то купает новорожденных в проруби на первых неделях жизни и ходит с ним босиком по снегу. Но далеко не все новоиспеченные родители понимают, как это работает, как добиться хорошего результата, не совершив ошибки и не вызвав отторжение и боязнь воды у маленького человека. О том, с чего начинать и как не переборщить, мы пообщались с опытным инструктором по обучению плаванию и динамической гимнастике, специалисту по раннему развитию детей, в семейном центре «Волшебный ребенок», опытным отцом Дмитрием Ребриным.

Что такое закаливание, для чего это нужно и что это такое?

Это процесс внешнего воздействия, жесткий или мягкий, который запускает и стимулирует имунные возможности организма. Закаливать младенцев можно различными способами. Один из природных и мягких способов — не вытирать их. После ванны, вместо того чтобы успокоить себя и из каждой складочки малыша тщательно удалить влагу, пока он надрывается в плаче, проще и полезнее обернуть его в полотенце и пойти его кормить. И только после наступления первого насыщения можно спокойно его одеть или провести все необходимые процедуры.

Второй вариант закаливания маленького человека — контрастное водное обливание. Мягкий способ — это «стаканчик воды», то есть в ванну с температурой воды 36-37 °C пустить тугую холодную струю так, чтобы получился образный стакан прохладных пузырьков, куда малыша нужно завести несколько раз спинкой, избегая соприкосновения с самой струей воды. Так можно повторить 5-6 циклов из теплой в холодную воду, закончив именно холодной.

Следующий вариант — это закаливание детей водой, на 10 °C ниже температуры купания. Например, если вода в ванной была 37 — то обливаем малыша уже водой 27 градусов, 35 — 25 соответственно. Но нужно помнить, что сам момент закаливания пропадает после понижения температуры воды ниже 35 градусов, т. к. она сама по себе уже довольно прохладная. В этом случае можно пустить по дну теплую воду, которая будет подниматься и нагревать и только после этого закаливаем его одним из способов — обливанием холодной водой, либо прохладной водой на 10 градусов ниже той, в которой купали ребенка. Здесь действует такой принцип. В теплой воде человек может в определенный момент чувствовать себя настолько расслабленно, что просто прекращает всякую активность и почти не двигается. Тогда, чтобы стимулировать его активности и развитие различных навыков: мы начинаем постепенно раз в неделю понижать температуру купания примерно на 1 градус. Когда доходим до 30 градусов, мы уже поднимаем снова температуру и после этого обливаем холодной.

Сколько воды нужно вылить на малыша при обливании и в каком направлении лить?

Обливать следует ковшиком объемом не меньше двух литров от ножек к плечам, лучше избегая головы, так как это достаточно тревожный орган. Например, если мы не попали в дыхание, то нас человек начнет наказывать за то, что мы ему резко его остановили. Но если до 6-7 месяцев ребенок научился нырять и умеет задерживать дыхание, тогда можно закаливать и с головой. Но нужно всегда помнить, что закаливание детей на начальном этапе всегда вызывает плач, и этого не нужно бояться. Эта процедура вызывает спазм, человек напрягается, пугается и ругается. Для уменьшения неприятного эффекта нам нужно показывать ребенку, что это торжественная и позитивная вещь. Тогда все это работает. Лучше всего — эмоциональный пряник после закаливания.

Есть ли разница между водой из ковша или таза и душем?

Да, рекомендуются обливания из сосуда, а не из душа. Точного ответа, почему так, у меня нет. Могу лишь предположить, что воздействие потока воды в сравнении с циркуляцией сильнее. По своему опыту знаю, что если использовать холодный душ, чаще вероятность заболеть.

Очень важно то, с каким чувством родители выполняют обливания. Если мама или папа внутри себя извиняются перед своим чадом и сердце у нее обливается кровью, пользы от закаливания не будет никакой. И даже если родитель говорит и делает вид, что это здорово, но сам этого смертельно боится, эта раздвоенность может привести к тому, что ребенок пойдет по пути сомнения родителя.

Когда дети становятся старше, как меняется вместе с ними процедура закаливания? Сочетать ли ее с воздушными ваннами, открытыми окнами, хождением босиком и прочими смелыми методами?

Это уже зависит от образа жизни и привычек каждой отдельной семьи. Одна история — это фантазия родителей о том, что это такое, а другая — реальность. Когда грудников совершенно спокойно не одевают не только в летнее, но и в зимнее время дома держат его без подгузников и лишних распашонок, проветривают регулярно дом и ходят гулять с минимальным количеством слоев, это вызывает в большинстве случаем положительный эффект и благотворно складывается на его иммунитете. Но если в доме — сквозняк, это совершенно другая история. Не случайно никто из животных и птиц н гнездится на продуваемом месте. Там, где воздух заходит, крутится, — это другое дело.

Про количество слоев на прогулке — какие есть рекомендации по этому поводу у специалистов?

Здесь есть 2 противоположных теорий норм для прогулок с ребенком. Один вариант — плюс один слой в сравнении с количеством слоев одежды на взрослом, а другой вариант — минус один слой. Я придерживался со своими детьми второго варианта. Ребенок догоняет своим теплом тот уровень температуры, который ему нужен.

В этом деле самое главное — внутренняя свобода и интерес, возможность поставитьэксперимент и находиться в нем. Не принять на веру чьи-то слова о том, как надо, а проявить свою творческую инициативу и вместе с ребенком искать подходящий вариант. Проверять температуру ребенка не в одном месте, а пройтись по нескольким точкам нос, ручки, ножки. Если прохладное лишь что-то одно, нормально все, а вот если все три точки холодные — тут нужно уже принимать согревающие меры.

Есть 2 противоположные теории о количестве слоев одежды на ребенке во время прогулок. Один вариант — плюс один слой в сравнении с количеством слоев одежды на взрослом, а другой вариант — минус один слой. Я придерживался со своими детьми второго варианта. Ребенок догоняет своим теплом тот уровень температуры, который ему нужен.

А если у ребенка всегда после прогулки вне зависимости от слоев одежды руки и ноги прохладные или даже холодные. Нужно ли в этом случае закаливать или это является противопоказанием?

Это называется астенический тип, когда есть дистония сосудов, которые расположены немного не так, как в норме у большинства людей. Здесь важно побуждать человека к активности, избегать пассивного времяпрепровождения на холодном воздухе. И одежда и обувь не должны плотно облегать конечности. Варежки свободные, ботиночки на размер больше или с носком — на два размера даже.

Ранее и правильное закаливание малышей и подростков всегда приносит хорошие результаты. Но тут, опять же, важно отношение и подход к этому родителей. Если это делается, потому что надо, тогда лучше даже не браться. Ребенок будет относиться к этому как к наказанию.