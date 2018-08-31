В Евпатории Росгвардейцы оперативно разыскали потерявшегося 4-летнего москвича

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. В отдел полиции в Евпатории обратилась 50-летняя жительница Москвы с заявлением о пропаже своего 4-летнего сына. Женщина с ребенком приехали в Крым на отдых, сообщает пресс-служба управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Республике Крым.

Со слов заявительницы, мальчик самовольно ушел в неизвестном направлении, когда она на несколько минут отлучилась в женскую комнату одного из мест общего пользования. Самостоятельные поиски сына результатов не принесли.

Спустя час после получения примет ребенка сотрудники Росгвардии установили местонахождение юного москвича. Мальчик был найден на улице Дувановской, расположенной в полутора километрах от места его исчезновения.

Ребенка доставили в территориальный отдел полиции, откуда его забрали родители.

В пресс-службе уточнили, что за время отсутствия мальчика в отношении него не было совершено никаких противоправных деяний.