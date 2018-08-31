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В школах Башкирии предложили ввести уроки плавания
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В школах Башкирии предложили ввести уроки плавания 

Teleprogramma.pro 15 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
В новом учебном году в одной из районов Башкирии будут введены уроки плавания. Эту инициативу предложил ответственный секретарь Федерации плавания РБ Рафис Габдрахманов.
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Заслуженный тренер России Михаил Горелик: Плавание — жизнь мояЗнаменитый советский и российский тренер воспитал целую плеяду выдающихся спортсменов. Если пилотный проект с уроками плавания будет успешным, то они появятся в школах во всей республике. Занятия будут проходить в физкультурно-оздоровительных комплексах. Обучать детей умению держаться на воде будут учителя физкультуры, которые пройдут курсы спасателей.
«Суть программы — не сделать из ребенка спортсмена, а научить его держаться правильно на воде. Дети не умеют этого делать. Основная ошибка тех детей, которые тонут во время купания — неправильное поведение в воде. Так, согласно статистике, только в этом году в Башкортостане утонули более 70 маленьких жителей республики», — прокомментировал Рафис Габдрахманов, сообщает АиФ.
Напомним, что ранее подобная инициатива появилась в республике Коми. Так как было зафиксировано множество несчастных случаев в водоеме, в общеобразовательных учреждениях Коми могут ввести уроки плавания. В правительстве республики считают, что эта мера поможет улучшить статистику смертельных несчастных случаев на воде, сообщает Комиинформ.
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