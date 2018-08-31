ОНФ проведет акцию «Подарок первокласснику»

В рамках нее первоклассники из многодетных и малоимущих семей получат в подарок ко Дню знаний школьные наборы. Всего будет вручено более 24 тыс. наборов, которые обеспечат первоклашек необходимыми предметами для учебы в школе. В частности, в наборе можно найти несколько тетрадей, шариковые ручки, краски, пенал, альбом для рисования, пластилин, цветной картон, карандаши и другие канцелярские принадлежности. Кроме того, к каждому набору прилагается календарь ОНФ, сообщает пресс-служба Народного фронта.

В ряде субъектов ребят в сопровождении родителей пригласили посетить различные кружки в рамках проекта ОНФ «Равные возможности — детям», где помимо подарков первоклашкисмогут принять участие в развивающих занятиях.

«Для многодетных и малоимущих семей подготовка к учебному году — непростое время, в первую очередь, в финансовом плане. А для родителей первоклассников тем более: помимо покупки большого количества вещей и школьных принадлежностей, им хочется сделать этот день для своих детей особенным, — отметила эксперт ОНФ, руководитель благотворительного фонда «Линия сердца» Валентина Шумилова. — Для нас было важно помочь ребятишкам из многодетных и малоимущих семей, подарить им наборы, которые будут способствовать их развитию и свободному выражению своих эмоций в творчестве. А на встречах и совместных занятиях они возможно приобретут новых друзей. Особенно важно было преподнести подарки ко Дню знаний, чтобы в детях не погас огонек стремления к изучению нового и неизвестного»

Также ОНФ дал старт всероссийской акции «Тысяча пожеланий учителю», в которой принимают участие не только дети, но и взрослые со всей страны. В преддверии 1 сентября ребята поделились, что их больше всего радует в школьной жизни, поведали об интересных событиях, которые произошли с ними за время обучения, и о своих ожиданиях. Не остались в стороне и их родители. Они рассказали, с каким настроением встречают начало учебного года сегодня и оставили теплые пожелания любимым учителям. Все письма и открытки с добрыми словами будут доставлены педагогам в период между праздниками День знаний (1 сентября) и День учителя (5 октября).

В своих посланиях большинство учеников признались, что идут в школу 1 сентября в праздничном настроении: многих радует встреча с одноклассниками и друзьями (61%), кто-то просто устал от летнего отдыха и хочет более активной жизни (43%), а некоторым нравится сам процесс подготовки к школе — покупка тетрадей, дневника, формы, портфеля (29%). Среди других причин — ожидание встречи с учителями, а также внеклассных занятий — концертов, спектаклей, походов, соревнований. Три четверти взрослых до сих пор встречают День знаний с хорошим настроением.

Школьники благодарили учителей за справедливое отношение, помощь в выборе профессии, любимого занятия, возможность общаться на любые темы. А взрослые признавались, что до сих пор благодарны педагогам за то, что привили верное отношение к учебе и жизни, умело доносили, казалось бы, простые, но тогда такие сложные истины.

«Все пожелания и поздравления будут доставлены до адресатов в ближайшее время. Некоторые оставляли свои пожелания даже тем учителям, которые уже ушли из жизни. Мы направим эти добрые слова в школы, где они когда-то работали. Надеюсь, что пожелания ваших учеников порадуют вас, дорогие учителя, и вдохновят на новые профессиональные достижения и творческие успехи. Я искренне поздравляю вас с замечательным, трогательным праздником и желаю вам здоровья и благополучия, терпения и оптимизма, успехов в нашем нелегком, но таком важном труде», — поздравила учителей член Центрального штаба ОНФ, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина

В День знаний ОНФ проведет во всех регионах страны «Урок России». Это масштабная тематическая акция, которая впервые охватит более тысячи школ России, а участие в ней примут более 500 тыс. человек. Известные врачи, артисты, спортсмены и политики придут в школы, где они учились, и расскажут об истории родного края, страны, об истории собственного успеха и дадут ребятам советы, как найти возможности для самореализации. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства просвещения РФ.

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы «Урок России» становился все более масштабным и запоминающимся, а главное — более полезным для учеников. Его участники — известные на всю страну люди самых разных профессий: врачи и космонавты, кинозвезды и именитые спортсмены, телеведущие, депутаты Госдумы, сенаторы, министры и многие другие. Это люди, пример которых вдохновляет и мотивирует молодежь. В День знаний они расскажут детям об истории родного края, о том, как им удалось найти близкое душе дело и добиться наэтом пути успеха, подтвердив тем самым, что Россия — страна больших возможностей», — сказал руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева расскажет о своем опыте школьникам в Ставрополе. В акции примет участие и вице-спикер Госдумы, эксперт Центрального штаба ОНФ Петр Толстой . О том, как благодаря трудолюбию, таланту и настойчивости добиться результатов, побед, изменить к лучшему свою жизнь и жизнь своей страны расскажет Герой России Андрей Красов , который придет в школу №65 в Рязани.

Напомним, впервые ОНФ инициировал проведение «Урока России» в 2017 году.