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ОНФ проведет ко Дню знаний серию всероссийских акций
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ОНФ проведет ко Дню знаний серию всероссийских акций 

ТАСС + ещё 4 54 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) проведут в сентябре — октябре несколько всероссийских акций, посвященных Дню знаний. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе движения.
"Акция «Подарок первокласснику», приуроченная к началу нового учебного года, пройдет с 3 по 20 сентября по всей стране при поддержке ОНФ и благотворительного фонда «Линия сердца». В рамках нее первоклассники из многодетных и малоимущих семей получат в подарок ко Дню знаний школьные наборы", — отмечается в сообщении.
"Всего будет вручено более 24 тыс. наборов, которые обеспечат первоклашек необходимыми предметами для учебы. В частности, в наборе можно найти несколько тетрадей, шариковые ручки, краски, пенал, альбом для рисования, пластилин, цветной картон, карандаши и другие канцелярские принадлежности", — говорится в пресс-релизе.
Также в ходе этой акции дети из многодетных и малоимущих семей смогут посетить кружки, созданные в рамках проекта ОНФ «Равные возможности — детям».
Кроме этого, по инициативе ОНФ в России пройдет акция «Тысяча пожеланий учителю», благодаря которой дети и взрослые смогут отправить своим педагогам поздравления и пожелания. «Все письма и открытки с добрыми словами будут доставлены педагогам в период между Днем знаний (1 сентября) и Днем учителя (5 октября)», — отметили в ОНФ.
Ранее в ОНФ сообщили еще об одной всероссийской акции, приуроченной ко Дню знаний, — «Урок России». В рамках акции, в которой примут участие более тысячи школ, успешные выпускники придут в школы и расскажут свои истории успеха. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства просвещения РФ, первый «Урок России» состоялся по инициативе ОНФ в 2017 году.
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