В Подмосковье освободили двух девочек, которых выкрали с дачи

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости . Лишенная родительских прав мать в Подмосковье, украла у отца двух дочек, имитируя пожар с помощью дымовой шашки, сообщает в пятницу ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошёл 28 августа: 43-летняя мать двух малолетних девочек 9 и 7 лет со своим знакомым в деревне Ламишино Истринского района с применением дымовой шашки, имитируя пожар и отвлекая внимание бабушки, похитили девочек с территории дачного участка. Сообщники насильно посадили детей в автомобиль и скрылись в неустановленном направлении, выяснили следователи. Правоохранители установили машину похитительниц, детей освободили.

"В настоящее время девочки переданы отцу, угрозы их жизни и здоровью не имеется", — говорится в сообщении.

На допросе у следователя подозреваемый в похищении дал признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах совершенного им преступления.

Следствием установлено, что решением суда мать детей лишена родительских прав, а девочки должны жить у отца. Следствие также располагает данными, что женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей.

"За совершение похищения детей женщина заплатила мужчине денежное вознаграждение в сумме 67 тысяч рублей", — добавили в СК.