Двухлетняя девочка на реке Пяку-Пур погибла в результате несчастного случая

Прокуратура Ямала признала незаконным постановление о возбуждении уголовного дела на мать ребенка, погибшего на реке Пяку-Пур, — сообщается на сайте окружной прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла 15 июля этого года. Семья с несовершеннолетними детьми и друзьями находилась на берегу реки Пяку-Пур. Вся компания отправилась вброд на островок, находящийся на расстоянии не менее 147 метров от берега. В какой-то момент женщина, оставшись на берегу одна с двухлетней дочерью, решила присоединиться к компании. Она посадила ребенка на плечи и направилась вброд по мелководью в их сторону. Отойдя от берега на расстояние не менее 70 метров, мать оступилась и вместе с дочерью попала в размытую течением яму, глубиной не менее 5 метров. Подозреваемой на помощь бросились мужчины, один из них перехватил девочку, но из-за сильного течения спасти её не удалось. Тело ребенка позже нашли спасатели.

По версии следствия, при необходимой внимательности и предусмотрительности женщины, а также при обеспечении ребенка спасательным жилетом, можно было избежать таких тяжких последствий.

Между тем, не было каких-либо предупреждающих знаков о наличии ям на дне реки вблизи перехода. Кроме того, незадолго до трагедии без угрозы для жизни и здоровья на глазах у матери утонувшего ребенка реку перешли несколько человек, включая членов её семьи, поэтому у женщины не было объективных сведений о какой-либо опасности.