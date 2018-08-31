Лебединая верность: Эвелина Бледанс вспомнила историю любви родителей

В мире шоу-бизнеса очень редки долгосрочные браки, ведь постоянство в личной жизни знаменитостей — скорее исключение из правил. 49-летняя актриса и телеведущая Эвелина Бледанс трижды выходила замуж, но каждый раз ее союзы распадались. Селебрити не скрывает, что в будущем все же надеется создать счастливую семью, такую, как была у ее родителей.

Помните фразу «Все мы родом из детства»? Многие считают данное утверждение справедливым, ведь у большей части людей жизненные ценности и приоритеты появляются в раннем возрасте. А кто как не родственники влияют на формирование ценностей у ребенка? Примером любви и верности многие считают отношения, которые складываются у лебедей, ведь считается, что эти птицы лишь единожды формируют пару, а после потери партнера тоскуют в разлуке. Именно такая грустная история была у матери и отца телезвезды Эвелины Бледанс, которая пока не обрела гармонию в личной жизни. Она вспомнила удивительную историю любви своих родителей: «У моих родителей была настоящая лебединая верность. Папочка ушел вслед за мамой через два месяца. Просто сгорел абсолютно здоровый мужчина. Сказал „Не хочу жить без Тамилочки“ и никакие наши убеждения не помогли, стал сыпаться организм и лечиться не хотел. Им, наверное, там на небе по-прежнему хорошо вместе. Любви всем».