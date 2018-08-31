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Лебединая верность: Эвелина Бледанс вспомнила историю любви родителей
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Лебединая верность: Эвелина Бледанс вспомнила историю любви родителей 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
В мире шоу-бизнеса очень редки долгосрочные браки, ведь постоянство в личной жизни знаменитостей — скорее исключение из правил. 49-летняя актриса и телеведущая Эвелина Бледанс трижды выходила замуж, но каждый раз ее союзы распадались. Селебрити не скрывает, что в будущем все же надеется создать счастливую семью, такую, как была у ее родителей.
Помните фразу «Все мы родом из детства»? Многие считают данное утверждение справедливым, ведь у большей части людей жизненные ценности и приоритеты появляются в раннем возрасте. А кто как не родственники влияют на формирование ценностей у ребенка? Примером любви и верности многие считают отношения, которые складываются у лебедей, ведь считается, что эти птицы лишь единожды формируют пару, а после потери партнера тоскуют в разлуке. Именно такая грустная история была у матери и отца телезвезды Эвелины Бледанс, которая пока не обрела гармонию в личной жизни. Она вспомнила удивительную историю любви своих родителей: «У моих родителей была настоящая лебединая верность. Папочка ушел вслед за мамой через два месяца. Просто сгорел абсолютно здоровый мужчина. Сказал „Не хочу жить без Тамилочки“ и никакие наши убеждения не помогли, стал сыпаться организм и лечиться не хотел. Им, наверное, там на небе по-прежнему хорошо вместе. Любви всем».
Эвелина признается, что с третьим супругом Александром Семиным, от которого она родила своего второго сына Семена, у нее были очень близкие отношения. Расставание оказалось очень болезненным для артистки, которая мечтала прожить с избранником всю оставшуюся жизнь. Бледанс подчеркивает, что хочет встретить «того единственного», который бы стал надежной опорой, но считает, что именно ее младший наследник будет с ней рядом всегда. Несмотря на то что в личной жизни красавицы пока все не так гладко, как ей хотелось бы, она не теряет надежды еще раз познать радостью материнства. Эвелина Бледанс решилась пройти процедуру ЭКО, чтобы наконец исполнить свою давнюю мечту и родить дочку.
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