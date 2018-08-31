В Сети восхитились пением шестилетнего сына Юлии Барановской

Подписчики пророчат мальчику карьеру артиста.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

31 Авг 2018 в 12:20 PDT Расширяем репертуар 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Всем отличного дня и настроения 😘😘😘😘😘,

— подписала видео телеведущая.

«Юля, не отдавайте его в футболисты🤣🤣🤣он танцор и певец😆😆😆», «Умничка, мальчишка 👍🏻👍🏻👍🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 Артист👏🏻», «Какой хороший мальчуган! И танцор и певец! У такой талантливой мамы— талантливые дети!», «Такой красивый и талантливый мальчик! И все ваши дети просто загляденье!», «Очень круто получается 👍👍👍👍 так от души поёт ваш сыночек ❤️», «Какой же он у вас прекрасный!Счастья и здоровья Вам Юленька и всей Вашей семье!👍👍👍👏👏👏🤗🤗🤗🌞🌞🌞💕💕💕😁» — оценила выступление юного артиста публика в Instagram.

К слову, Арсению 14 августа исполнилось шесть лет. Звездная мама трогательно поздравила своего ребенка в личном блоге.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

14 Авг 2018 в 2:38 PDT Самый лучший день ❤❤❤❤❤ День рождения моего сына Арсения. Я никогда не найду слов, их просто ещё не придумали, чтобы описать свои чувства к этому маленькому, но очень взрослому человеку ❤ С днем рождения, мой родной ❤ Ты делаешь меня очень счастливой каждую секунду моей жизни 😘,

— с нежностью написала Юлия Барановская.

«С днем рождения Вашего сыночка! Счастья Вам и Вашим деткам!», «Юлия, с днем рождения сына ❤️❤️❤️ пусть сбываются мечты 💕», «Вы мой пример успешной и любящей мамы! Искренне радуюсь за Вас и ваших детей❤️ Не налюбоваться😍😍😍», «Юля, наши поздравления твоему замечательному красивому и умненькому мальчику и тебе», «Очень красивый мальчик😍», «С днем рождения! Красивый сыночек) красивая мама) Счастливого детства и счастья маме!💐 И пусть самое заветное желание, обязательно сбудется 🌼🌼🌼», «С днем рождения! Пусть всегда счастливая улыбка озаряет личико сына, пусть все беды обходят стороной, всего самого наилучшего!» — поздравили младшего сына телеведущей поклонники в Instagram.

Кстати, день рождения у ребенка вышел даже экзотическим: семья отметила этот праздник в Испании, в курортном городе Марбелья. Юлии удалось сохранить атмосферу отпуска для именинника и гостей. Поздравить Арсения с 6-летием прилетали также его дедушка, тетя и друзья. Известно, что вопросами приглашения гостей занимался старший сын Юлии Артем.

Праздник начался с веселого катания на водных горках и продолжился экзотическим шоу. На день рождения была приглашена настоящая змея. Гостям разрешалось ее потрогать и сфотографироваться с ней. Это сделала даже Юлия Барановская, которая очень боится змей. Также детей развлекли шоу с участием четырех дрессированных попугаев. Птицы катались на велосипеде, скейтборде, играли в баскетбол и удивляли своими способностями. Чуть позже ребята резвились на пенной дискотеке и с удовольствием радовались празднику и теплому солнцу.

Видеоролики с праздника Юлия Барановская показала в разделе Instagram Storeis.

О том, позвонил ли сыну в этот день его отец Андрей Аршавин , неизвестно.

Напомним, что в течение девяти лет Юлия Барановская состояла в незарегистрированном фактическом браке с российским футболистом Андреем Аршавиным. У пары родились трое детей Артем, Яна и Арсений. В 2013 году союз Юлии и Андрея распался. Теперь Аршавин воспитывает дочь от новой супруги Алисы Казьминой (девочка родилась 31 января 2017 года), а также ее двоих детей. Футболист признавался, что на детей от Юлии у него часто не хватает времени.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

6 Июл 2018 в 10:15 PDT Юлия Барановская очень любит своих детей. Звездная мама часто делится семейными фото и видео. Недавно Юлия показывала, как она с детьми отдыхала на круизном лайнере. Поклонники в восторге от того, как звезда заботится о своей семье.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

16 Июл 2018 в 8:42 PDT Сегодня целый день в океане без остановок 🚢 Поэтому танцы 🤣🤣🤣😍😍

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

17 Июл 2018 в 8:02 PDT Фото: Instagram @baranovskaya_tv